Hijo de William Levy fue sometido a 5 cirugías tras su accidente en un carro de golf

William Levy junto a Elizabeth Gutiérrez y su hijo Christopher Foto © Instagram de los artistas

El hijo del actor cubano William Levy y la actriz estadounidense de origen mexicano Elizabeth Gutiérrez fue sometido a cinco cirugías y aún recibe terapia de rehabilitación luego del accidente que sufrió con un carrito de golf en octubre pasado.

Christopher Levy, que en aquel momento aún no cumplía sus 15 años, se encontraba en casa de un amigo y tuvo un accidente con un carrito de golf, que él iba manejando, y destrozó su pierna.

El joven, al que cariñosamente la familia le llama Tophy, lo operaron de urgencia ese mismo día, y le realizaron otras dos operaciones esa semana. Posteriormente tuvo otras dos intervenciones quirúrgicas y desde hace seis meses recibe rehabilitación, porque luego de la última cirugía no podía si quiera doblar la rodilla.

"A la una de la tarde que Kailita recibió esa llamada, vino corriendo, histérica al cuarto. Yo no sabía ni qué estaba pasando. Cojo el teléfono y él [Christopher] en llanto me dice: ‘Mami, destruí mi vida. Tenemos que ir al hospital", contó Elizabeth durante una entrevista con HOLA! USA.

"Es una llamada que nunca quieres recibir, como padre", reveló la actriz, que no pudo contener las lágrimas.

Luego de recibir la noticia, "sentí que mi cuerpo se derrumbó, no le tuve que decir nada a William [Levy] porque creo que con mi expresión lo dije todo.

"No sé ni qué me puse. Esos 15 minutos a casa del amigo fueron los minutos más largos. Creo que William se pasó la luz roja. Ahora lo pienso y digo qué fortaleza tuvo para llamarnos, porque incluso cuando íbamos en camino me llamaba y me decía: '¡Mami, apúrense, apúrense, tenemos que ir al hospital, tenemos que ir al hospital!' Y yo no entendía qué estaba pasando. Llegamos ahí y había tres ambulancias, policías. Llegué y ahora digo gracias a Dios que él ya estaba dentro de esa ambulancia porque yo no lo vi en el piso", recordó.

"No es que iba rápido, pero un carrito de golf que tiene tres niños es inestable, era un carrito de golf que él no estaba acostumbrado a manejar, él está acostumbrado al de nosotros que no estaba tan alto. Entonces dio una vuelta rápida, se le volteó y lo arrastró en todo el concreto", explicó sobre el accidente.

Por fortuna, Christopher no tuvo fractura de hueso, y aunque los médicos inicialmente pensaban que tendrían que hacerle injerto de piel, finalmente no fue necesario.

"William no dormía. Y yo, como madre, me moría por dentro. Cada vez que entraba en cirugía, yo oraba y lloraba en una esquina. Durante seis meses, hemos ido a terapia todos los días. Él no podía doblar su rodilla y ahora… ¡ya la flexiona!", celebró.

Tras las cirugías, la constante rehabilitación y el gran apoyo de su familia, Tophy ha retomado poco a poco su entrenamiento deportivo, enfocado en triunfar en el béisbol.

"Es un niño fuerte mentalmente y esto lo ha fortalecido más porque me decían: 'Ely, no te asombres si necesitas terapia para el niño, porque se puede deprimir', y gracias a Dios es un niño que tiene mucha fe, es un niño con una mentalidad muy fuerte y William la verdad que le ha apoyado muchísimo", relató Elizabeth.

