Sergio Ramos se despide entre lágrimas del Real Madrid

Futbolista español Sergio Ramos se despide de su Club Real Madrid Foto © YouTube / Diario AS

El futbolista español Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se despidió entre lágrimas del club que ha sido su casa durante más de 16 años.

"Ha llegado el momento, de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme, dijo Ramos y rompió a llorar visiblemente emocionado.

El futbolista narró que llegó al club de la mano de su padre y sus hermanos, con 19 años. Comentó que tiene una familia que es muy importante en su vida y que lo apoyan.

"Afortunadamente puedo decir que llegué estando muy unido y me voy también con esa grandeza de familia. Siempre me han apoyado y siempre han estado conmigo", dijo el capitán del club merengue.

Ramos agradeció al presidente del Club Real Madrid, Florentino Pérez, a los entrenadores, a sus compañeros de equipo e incluso a todos los empleados de esta organización, por las experiencias vividas durante esta etapa de su carrera profesional.

"Y cómo no agradecer a la afición, que me llevó en volandas en los momentos malos y en los buenos. Me hubiese gustado despedirme en otro estadio, en el Santiago Bernabéu, no ha sido así, pero bueno.. a todo esto, gracias al Real Madrid, lo llevaré siempre en mi corazón", dijo Ramos consternado.

El futbolista indicó que cierra una etapa maravillosa y única en su vida, pero abre otra cargada de ilusión, de futuro y de ganas de hacer. A sus fans madridistas dijo que este no es un adiós definitivo, porque de un modo u otro, él siempre volverá.

Florentino Pérez, en su discurso de despedida, recordó que Ramos fue su primer fichaje de un futbolista español, en el año 2005. Dijo que el deportista marcó 101 goles con la camiseta del Madrid y ha jugado con ese escudo 671 partidos. Es el jugador que más partidos ha disputado (180) con la camiseta de la selección española en toda su historia.

"Querido Sergio, han pasado 16 años desde aquel momento (su llegada al Real Madrid) y en todo este tiempo has trazado una de las trayectorias más espectaculares de este club", dijo. "Gracias por todo lo que has dado a este club y por defender nuestro escudo y nuestra camiseta dejándote el alma en cada partido y luchando siempre hasta el final".

Pérez rememoró también el histórico gol de cabeza que dio Ramos en el juego en que se definía la Décima Copa de la Champions League, frente al Atlético de Madrid, en el Estadio da Luz de Lisboa.

"Para los madridistas que aman este club en cualquier lugar del mundo siempre serás el hombre de la Décima. Tu minuto 93 de Lisboa es, y será siempre, un símbolo de lo que representa este club para millones de personas", dijo Pérez.

Sergio Ramos tiene 35 años y ganó con el Madrid 22 trofeos. Culmina su contrato el 30 de junio, porque no pudo acordar una extensión del mismo. El club ofrecía un año con una rebaja del 10% y el futbolista quería, al menos, dos temporadas.

El destacado defensa español, fichó por el Real Madrid procedente del Sevilla en 2005. Lo aprobaron por 27 millones de euros, una cifra récord en su momento.

Ramos fue nombrado capitán en 2015 tras la salida del portero Iker Casillas. En la última temporada con el Madrid, no consiguió ganar ningún trofeo.

En esta temporada tuvo varias lesiones y el técnico de la selección española de fútbol, Luis Enrique Martínez García, decidió dejarlo fuera de la Eurocopa 2020, un duro golpe para el deportista.

La ceremonia de despedida de Ramos se realizó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas a las 12.30 del mediodía de este jueves. La despedida al futbolista se planificó con antelación para darle todos los honores que merece como capitán y excelente atleta.

Estuvo acompañado por el presidente del Real Madrid, la Junta Directiva, ejecutivos del club, deportistas, amigos y familiares, entre los que destacaban su esposa la modelo, actriz e influencer española Pilar Rubio y sus hijos.

Ramos ganó con el Madrid cuatro Champions, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.