Policía irrumpe en casa del rapero cubano El Invasor y se lo lleva detenido

Oficiales de la Policía cubana irrumpieron en la casa del rapero contestatario Ramón López Díaz, conocido como El Invasor, y se lo llevaron detenido

El joven granmense comenzó a transmitir en vivo dentro de su casa cuando la Policía llegó y rodeó su domicilio para forzarlo a salir y llevárselo.

"Me han llenado de patrullas todo esto. Abusadores, mi abuelo le entregó la vida a la revolución traidora esta, no sé cuántas mil medallas tiene ahí, y mira cómo se está muriendo y como se está cayendo el techo", grito el rapero a través de la puerta.

En la grabación, se escucha a los policías pedirle que abra la puerta para "conversar" y que no "agrave" más la situación.

"¿Agravar? Yo no estoy agravando la situación, la están agravando ustedes, yo no he cometido ningún delito y no tengo que conversar con ustedes porque con ustedes no se conversa. Tienen a Luis Robles trancado, tienen a El Gato trancado, tienen a Maykel [Osorbo] trancado, a Thais [Franco] la tienen trancada", denunció El Invasor.

"Ustedes están acabando con este pueblo. ¡A mí de aquí [su casa] hay que sacarme muerto!", gritó.