El B envía mensaje a los cubanos: "Es un buen momento para pensar si tú quieres seguir siendo parte de la servidumbre"

El rapero Bian Oscar Rodríguez Gala, El B, reaccionó a la situación que se vive en Cuba a raíz de los continuos apagones que mantienen al país prácticamente a oscuras durante prolongadas jornadas.

En sus stories de Instagram el artista se dirigió a los cubanos poniendo una vez más en tela de juicio a los gobernantes de la dictadura y a los cuerpos represivos.

“Continúa la situación de Cuba, continúa Cuba en apagón, continúa Cuba incomunicada, continúa gente en hospitales dependiendo de equipos muriendo en los hospitales, continúa a la gente echándose a perder la poca comida que tienen y yo quiero mandar un mensaje a los infelices esos de los cuerpos represivos de la dictadura que son cubanos de a pie como esa gente que está ahora algunos protestando en la calle o sufriendo o llorando la pérdida de un familiar por la incapacidad de los idiotas estos de llevar a ese país en una dirección próspera. Ahora mismo ustedes también están sin luz, ahora mismo ustedes también están incomunicados, ahora mismo a ustedes también se le está echando a perder la comida, ahora mismo su familia también está pasando por eso”, arremetió El B.

Captura Instagram / El B

“Es un buen momento para pensar si tú quieres seguir siendo parte de la servidumbre de los hijos de put* esos que llevan más de 60 años sumiendo a un pueblo entero en la miseria, en el miedo, en la desesperanza y en la destrucción total. Ya yo no sé, ya todos los límites que teníamos se han roto los de mi generación creíamos que no iba a pasar nunca nada peor que el Período Especial de los 90 y mira ahora la situación que estamos, ya se han roto los límites de la barbarie de esta gente”, agregó el rapero.

El rapero enfatizó en la necesidad de no dejarnos dividir entre cubanos: “No caigamos en la estratagema de esa gente de dividirnos como siempre, ‘que tú te fuiste y si te fuiste perdiste, yo no, yo me quedé, el que se fue ya no sirve, ya se olvidó’. No, no, no, mi hermano no, no caigamos en eso (…) nosotros estamos aquí, pero hay mucha gente que está del otro lado de la orilla, la mayoría nunca se ha desentendido de la situación de Cuba y de una manera u otra ha puesto su grano de arena y apoyado a su gente algunos no se meten en política, pero alimentan a su familia y ayudan gente en Cuba, así que divididos nunca hemos estado, aquí lo que hay son familias rotas en las dos orillas no dejemos que nos confundan. Ahora mismo en Cuba hay una incomunicación total, una oscuridad total y de la manera en que se está haciendo saber en el mundo, lo que está pasando es gracias a la gente que está afuera, no dejen que nos dividan que todo el mundo aquí está por lo mismo todos queremos una Cuba libre los de allá y los de aquí”.

Sobre las recientes amenazas del gobernante Miguel Díaz-Canel a los que salen a protestar a las calles recalcó: “Tampoco nos dejemos intimidar porque ya salió el descarado este con su trajecito verde a hacerse el militar, a meter miedo, (…) los abusadores estos salieron ya haciéndose Los Power Rangers con el trajecito verde descarado este, van a salir los perritos de ellos a dar golpes. Ese no tiene cojo* para salir a la calle con un palo en la mano a darle a nadie como no lo tiene ninguno de los descarados esos de la cúpula de poder”.

En la última semana la situación se ha vuelto insostenible para muchas familias en la isla y los apagones no parecen tener fin.