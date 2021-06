Doctor Alexander Pupo: “El deseo de un giro de 180° es innegable en cada cubano desesperado”

Cubano Foto © CiberCuba

El doctor Alexander Pupo afirmó este viernes que "el deseo de un giro de 180° es innegable en cada cubano desesperado" por la situación económica del país.

El joven galeno –obligado a renunciar a su profesión por sus críticas al régimen– dijo que tal sensación se percibe al transitar las calles de Cuba, donde reina la pobreza, la desesperanza.

Es imposible "no verlo, no sentirlo, no escucharlo. El deseo de un giro de 180° es innegable en cada cubano desesperado, que ve su vida pasar entre crisis y necesidades interminables. Un desgobierno incapaz de velar por sus ciudadanos, y que sólo levanta su mano para complicarle la vida al pueblo más de lo que ya está", señaló en un post de Facebook.

Subrayó que es "inevitable no sentir desesperación ante tanta incertidumbre e imposibilidad para emprender cualquier aventura en Cuba, del tipo que sea".

Para este médico Cuba se ha convertido en un país "sin futuro, en constante involución, no confiable ni para sus propios habitantes".

En tal sentido, menciona a las personas "que prefieren exponer sus vidas en el mar o en la selva peligrosa (del Darién), que seguir sufriendo las penurias" a las que los tiene sometidos el gobierno.

Pupo asegura que esto ocurre porque los cubanos carecen, incluso, "de la Libertad para poder gritar en voz alta lo que les duele"; y lanza una demoledora crítica al régimen, que justifica la escasez, la represión y la miseria que vive la población del país.

"Se hace imperdonable comprender que hoy por hoy el sueño más perseguido por la juventud es la emigración como método de prosperidad. Se me hace intolerable ver a un grupo de ilusos esperar por la construcción de algo que en sesenta años solo ha demostrado ineptitud y capacidad para destruir vidas y separar familias, pero siguen confiando ciegamente en un grupo de "viejos" que les piden que hagan "sacrificios" que ni ellos ni sus familiares hacen", expresó.

El doctor también critica a algunos sectores de la sociedad cubana: "Las calles llenas de personas sin valores, analfabetos de carácter, cobardes sin escrúpulos y doble moral. Ese es el legado que nos han dejado las malas elecciones y el servilismo populista".

El galeno no olvida la represión de la que él mismo ha sido víctima por dejar de "creer en el sistema". "No puedo creer en un sistema que aprisiona a su pueblo en una ideología genocida y justificativa, no puedo creer en un gobierno que maltrata a su pueblo si no lo sigue. No puedo creer en un Estado que le miente al mundo y a su propia gente, no puedo confiar en un desgobierno que viola descaradamente los derechos humanos y luego lo niega como si todas las personas fueran imbéciles", subraya en su publicación.

En diciembre pasado Pupo fue obligado a renunciar al ejercicio de su carrera como residente de Neurocirugía en el Hospital Provincial Ernesto Che Guevara de Las Tunas por sus críticas al régimen castrista.

El joven había estado denunciando diversas situaciones con las que tienen que lidiar a diario los cubanos, como la apertura de tiendas en MLC, el estilo de vida de los dirigentes, o la aparición de Decretos Leyes que atentan contra el ejercicio de los Derechos Humanos; y por ello fue sancionado.

Desde entonces, no ha dejado de ser víctima de acoso como arrestos, interrogatorios y amenazas por parte de la Seguridad del Estado; pero tampoco ha dejado de lado sus denunciar demoledoras de la situación del país en redes sociales.