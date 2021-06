Ulises Toirac sobre fallecidos en Cuba por coronavirus: 16 muertos en un día es duro

Ulises Toirac y paciente hospitalizado en Cuba. Foto © Facebook de Ulises Toirac / Granma

El humorista cubano Ulises Toirac expresó este sábado en redes sociales su preocupación por las crecientes cifras que muestra actualmente el país en torno a la pandemia del coronavirus, subrayando las 16 muertes reportadas en las últimas 24 horas.

“Y 16 muertos en un día es duro duro que me da en la cabeza”, resalta varias veces en su publicación. Por otro lado, Toirac reconoció que el país estaba en una encrucijada pues, a pesar de la compleja situación sanitaria, un cierre total implicaría una mayor precariedad.

“Y no voy a lamentarme más de lo que puede hacer o no el estado y el gobierno, porque andan vacunando a trote y moche haciendo mil piruetas con el personal médico y el instrumental necesario y, además, lo cierto es que las condiciones económicas no están como para cerrar ni un alfiler de "cliandela", porque si no morimos de COVID, morimos de hambre”, expuso.

“Pero me congela pensar en las vidas que se pierden (y en las que quedan maltrechas también, porque no es cosa de que "me dio y se me quitó")”, dijo, en referencia a las secuelas que puede dejar la infección con el virus.

Toirac también llamó a los cubanos a tener más responsabilidad para evitar la propagación de la enfermedad y no culpar a “la necesidad” por usar incorrectamente una mascarilla y estar “haciendo fiestas” y otras actividades que violan las normas de distanciamiento social.

“Coño, un poquitico de cerebro ¿sí? Porque esta cosa sigue al galope”, señaló.

Los 16 fallecidos reportados por el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) este sábado, representan la segunda cifra más alta de decesos por coronavirus en un día, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. La primera fue registrada el 29 de abril, cuando se contaron 18 muertes.

Igualmente resultó elevada la cifra de contagios de la jornada (1,472), la tercera más alta desde el comienzo de la crisis sanitaria. El récord de casos se mantiene en 1 537, registrado el lunes 14 de junio. En total, los casos acumulados en todo el país ascienden a 166,368, mientras que los fallecidos suman 1,148.

En conferencia de prensa, el Doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MINSAP), calificó los datos de la víspera como “indicadores muy desfavorables que revelan la fuerte transmisión que está teniendo el coronavirus en Cuba”.

Actualmente, 32 334 personas permanecen ingresadas en la isla. De ellas, 7,879 son casos confirmados. En salas de terapias intensivas, se atienden 156 pacientes positivos a la enfermedad, de ellos 64 críticos y 92 graves.