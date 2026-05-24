Lindoro Incapaz: «Lo que viene es lo que viene» en Cuba

El comediante cubano Reuel Remedios, a través de su personaje Lindoro Incapaz, publicó este sábado un nuevo video en Facebook en el que satiriza con su habitual maestría la crisis eléctrica que aplasta a Cuba, y que ya acumula miles de vistas. El sketch se titula, con toda la filosofía del mundo, «Lo que viene es LO QUE VIENE».

El video arranca con el saludo de rigor: «Saludos cuadros, saludos cuadras. ¿Cómo está el aguerrido colectivo de trabajadores? Preocupado. Muy preocupado». Y la razón de tanta preocupación no es un apagón —eso sería lo normal—, sino todo lo contrario: la corriente lleva encendida demasiado tiempo en su zona y eso, en la Cuba de 2026, es motivo de alarma.

El personaje relata con cara de detective que «pusieron la corriente anoche como a las 2 de la madrugada» y que, pasadas las 2 de la tarde del día siguiente, todavía no la habían cortado. Doce horas de electricidad continua. Un escándalo. Una anomalía estadística. Casi un milagro laico.

Ante semejante irregularidad, Lindoro hizo lo que haría cualquier ciudadano cubano bien informado: fue a revisar el grupo de Telegram de la empresa eléctrica. «Curioso, me puse a buscar en el grupo de Telegram, donde la empresa eléctrica pone todas las informaciones», explica el personaje con la solemnidad de quien consulta los archivos de la KGB. Y allí, en letras mayúsculas, encontró el mensaje que lo dejó pensando: «congélalo todo» seguido de tres puntos suspensivos. «¿Querrá decir algo eso?», se pregunta, genuinamente intrigado.

La pregunta no es retórica. En un país donde el déficit eléctrico alcanzó un récord histórico de 2,153 MW el 13 de mayo, con una disponibilidad de apenas 1,230 MW frente a una demanda de 3,250 MW, cualquier mensaje de la empresa eléctrica puede significar cualquier cosa, o nada, que viene siendo lo mismo.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció ese día que el Sistema Electroenergético Nacional estaba «particularmente tenso», una descripción que los cubanos de La Habana, donde algunos circuitos llegaron a sufrir entre 20 y 22 horas diarias sin electricidad, probablemente consideraron un eufemismo de proporciones olímpicas.

El 16 de mayo, la afectación alcanzó los 2,041 MW y dejó sin servicio a aproximadamente el 51% del país de forma simultánea. Cuba lleva meses hundida en una crisis eléctrica que en marzo incluyó al menos cuatro apagones masivos a escala nacional en cuatro meses, uno de ellos una desconexión total del sistema el 16 de marzo.

En ese contexto, Lindoro Incapaz lleva más de una década siendo uno de los espejos que el régimen no quiere mirarse. En abril propuso un «plan de almuerzo» para trabajadores cubanos hecho de marabú, la maleza invasora que cubre media isla, y sentenció que «usted compra 10 litros de gasolina y se queda dos meses sin comer». También diagnosticó que la única dieta que adelgaza a los dirigentes cubanos es precisamente la «dieta de la gasolina», aunque nadie en la alta nomenclatura parece haberla probado todavía.

Su fórmula es tan sencilla como efectiva: hablar como dirigente para decir exactamente lo que ningún dirigente diría jamás. El resultado conecta con millones de cubanos que reconocen en cada sketch su propia vida cotidiana.

El video cierra con Lindoro bajo la lluvia, resignado y filosófico: «Está lloviendo, voy a ponerme bajo techo y a ver si las cosas se congelan...». En Cuba, sentencia este cuadro: «lo que viene es lo que viene», y todo el mundo sabe que no es redundante.