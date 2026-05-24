¿Sandro Castro subastaría a su tío abuelo Raúl Castro?: Humorista cubano desata debate en redes

Un video del imitador cubano Yaniel Castillo publicado este sábado en Instagram se convirtió en uno de los contenidos más comentados de la semana entre cubanos dentro y fuera de la isla, luego de que miles de usuarios creyeran que era el propio Sandro Castro quien hablaba de «subastar» a su tío abuelo Raúl Castro.

En el reel de 29 segundos, Castillo imita con tal precisión el tono, el vocabulario y los gestos del nieto de Fidel Castro que la confusión fue inmediata.

«Oye vampiros, yo no voy a decir dónde está mi tío abuelo, pero cuando empiece la subasta, ahí sí me voy a desplegar. Con 10 millones doy pista, con 20 millones doy location, pero con 50 te lo empaqueto para que te lo lleves. Estoy dando señales, los quiero mucho. Vampirash», dice Castillo en la parodia.

El video acumuló más de 2 millones de vistas, 46,000 likes y 3,370 comentarios en menos de 24 horas, y entre los usuarios que dieron «me gusta» a la publicación aparece el propio perfil de Sandro Castro (@sandro_castrox).

La referencia al «tío abuelo» apunta directamente a Raúl Castro, hermano de Fidel y figura histórica del régimen, cuyas apariciones públicas son cada vez más escasas.

Los comentarios más virales dentro del reel reflejan tanto la confusión inicial como el reconocimiento al talento del imitador.

«Me confundió TANTO que pensé que Sandro estaba aquí en Miami de verdad», escribió un usuario. Otro admitió: «Ay yo pensé que era él».

El comentario más aplaudido fue especialmente mordaz: «Supe que no era Sandro porque dijiste más de una oración con coherencia y él nunca se atrevería a tanto».

Yaniel Castillo es un actor e imitador cubano conocido por sus parodias de figuras públicas. Sus imitaciones de Sandro Castro comenzaron a viralizarse a finales de 2024 y han generado reacciones del propio aludido.

En abril de 2026, Sandro Castro reaccionó públicamente a una de sus imitaciones. Castillo también es conocido por imitar al presentador Alex Otaola, lo que en 2023 le valió una amenaza de demanda por parte de este.

El video de "la subasta" se viralizó en un momento de alta tensión social en Cuba.

Mayo de 2026 ha sido escenario de la mayor oleada de protestas desde el 11J de 2021, impulsada por apagones de hasta 22 horas diarias y un déficit eléctrico récord que superó los 2,100 MW. En ese clima, la broma sobre «subastar» a Raúl Castro adquiere una dimensión política que explica su rápida propagación entre la diáspora y los cubanos en la isla.

Sandro Castro es un empresario e influencer con más de 150,000 seguidores en Instagram. En los últimos meses ha ganado mayor notoriedad entre los cubanos dentro y fuera de la isla y ha dado varias entrevistas a medios internacionales, incluso de Estados Unidos.