Senador cubanoamericano Ted Cruz apoya candidatura del actor Matthew McConaughey para gobernador de Texas

Matthew McConaughey Foto © Wikimedia Commons

El senador cubanoamericano Ted Cruz manifestó su apoyo a la candidatura de Matthew McConaughey a gobernador de Texas luego de que el popular actor coqueteara con esa posibilidad, pero consideró que no era el mejor momento para postularse.

McConaughey, natural de ese estado y residente en Austin, había dicho que ha sostenido encuentros con los principales líderes políticos del territorio y que está inconforme con la gestión del actual gobernador Greg Abbott.

Cruz comentó en un programa radial donde fue interrogado al respecto que el actor le parecía un "candidato formidable", y lo calificó de persona encantadora y amable. Sin embargo, afirmó que espera no se postule en estos momentos por una cuestión de lealtad política.

"Es una persona encantadora, muy amable. Es una estrella de cine. Y, seamos sinceros, una estrella de cine, carismática, con buena presencia, amable, puede llegar a ser un candidato excepcional en una boleta política", expresó el cubanoamericano.

Pero "espero que eso no ocurra, que no pase ahora. En última instancia sólo él sabe lo que quiere hacer. Él va a ser quien tome la decisión de lanzarse o no. Pero ojalá no suceda ahora", subrayó.

Para Cruz, en la elección –que se disputará en noviembre de 2022– McConaughey tendría como contrincante al actual gobernador, quien ya anunció que se postularía a la reelección.

El excandidato presidencial dijo que para él Abbott es un amigo personal y un mentor, y que por esa razón le debe lealtad.

Esa es la razón por la que Cruz espera que McConaughey deje sus aspiraciones políticas para más adelante.

Es joven y "tiene tiempo", comentó.

Aunque el actor ha querido decir por cuál partido político se postularía, en la industria cinematográfica se afirma que McConaughey es republicano.