La Casa Blanca firma ley promovida por María Elvira Salazar: Así reaccionó

Tras confirmarse la firma del proyecto de ley Take It Down por parte de la Casa Blanca, la congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar celebró el acontecimiento en su cuenta de X con un mensaje contundente.

“¡Histórico! Mi ley Take It Down será firmada hoy en la Casa Blanca. Las víctimas de deepfakes (videos o imágenes falsas generadas con inteligencia artificial) y explotación en línea por fin tendrán protección real, y los gigantes tecnológicos deberán rendir cuentas”, dijo la congresista agradeciendo el apoyo de la primera dama Melania Trump “por liderar esta causa y apoyar a las víctimas”.

La iniciativa fue respaldada firmemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer discurso ante el Congreso desde su regreso a la Casa Blanca.

La propuesta, cuyo nombre completo es Herramientas para Abordar la Explotación Conocida mediante la Inmovilización de Deepfakes Tecnológicos en Sitios Web y Redes (Take It Down Act), busca frenar la creciente amenaza que representan los deepfakes pornográficos y el contenido íntimo no consentido (NCII, por sus siglas en inglés).

Su objetivo es proteger a las víctimas de pornografía vengativa generada con inteligencia artificial (IA). Este tipo de contenido falso, creado a partir de imágenes, videos o audios manipulados digitalmente, puede tener consecuencias devastadoras para la vida y reputación de las personas involucradas.

Entre los puntos clave que establece el proyecto de ley se encuentran:

Tipificar como delito federal la publicación o la amenaza de publicación de contenido íntimo no consentido en el comercio interestatal.

Exigir a las plataformas digitales retirar este tipo de contenido en un plazo máximo de 48 horas tras la notificación de la víctima.

Proteger legalmente a autoridades y profesionales de la salud que trabajen de buena fe para ayudar a las víctimas.

Aplicar la prueba de la “persona razonable” para determinar si un deepfake representa de manera realista a alguien, resguardando así la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda.

La propuesta legislativa fue presentada en la Cámara de Representantes por Salazar junto a colegas tanto republicanos como demócratas, entre ellos Madeleine Dean, Vern Buchanan, Debbie Dingell, August Pfluger y Stacey Plaskett. En el Senado, los encargados de promoverla son Ted Cruz y Amy Klobuchar.

Este apoyo transversal subraya la urgencia de legislar en torno a una problemática que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas. Según cifras citadas en el comunicado oficial, solo 20 estados en EE.UU. cuentan con leyes específicas para abordar los deepfakes, con grandes diferencias en la forma en que se tipifican y sancionan estos delitos.

Melania Trump reapareció para apoyar la iniciativa. Durante un discurso conjunto con la congresista Salazar, se refirió al impacto que tienen los contenidos manipulados en la vida de jóvenes y figuras públicas.

“Es desgarrador ser testigo de cómo los jóvenes, especialmente las chicas, se enfrentan a los abrumadores retos que plantean los contenidos maliciosos en línea, como los deepfakes”, expresó Melania Trump.

Finalmente, durante su intervención ante el Congreso, el presidente Trump destacó la gravedad del problema y prometió firmar la ley tan pronto llegue a su escritorio.

“Gran trabajo para criminalizar la publicación de tales imágenes en línea, algo terrible. Y una vez que pase, espero que llegue a mi escritorio y firmar ese proyecto de ley”, afirmó.

El respaldo presidencial refuerza la relevancia de este proyecto en un momento crítico, en el que el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial crece rápidamente, tanto con fines constructivos como maliciosos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la firma en un mensaje publicado en X. “Esta tarde, en el Jardín de las Rosas, @POTUS, junto con @FLOTUS, firmaremos la Ley TAKE IT DOWN. La primera dama Melania Trump fue clave en la aprobación de esta importante legislación. La Ley TAKE IT DOWN protegerá a las víctimas de la explotación digital...”.