Osmani García, hospitalizado en Miami para una intervención quirúrgica: "No tengo miedo, voy a salir de aquí de pie"

El reguetonero cubano Osmani García compartió este sábado un vídeo en redes sociales desde un hospital de Miami (Florida), donde está ingresado para someterse a una cirugía por una hernia discal.

A través del vídeo, el artista relató que la hernia fue provocada por cargar él solo el piano que aparece en el videoclip Con la vida en dos maletas.

Osmani, que aparece sedado en el vídeo tras diferentes pruebas que le realizaron antes de la operación, bromeó sobre la causa de este problema de salud. "Cogí mi piano, me traqueó la espalda, pero nada, hicimos el vídeo Con la vida en dos maletas, que me está dejando un buen recuerdo de metal en la espalda", comentó el cantante sobre la causa de la lesión.

"No tengo miedo, no estoy asustado. Aquí hay un equipo de médicos geniales. Estoy seguro que mañana voy a salir de aquí de pie y con muchísimos amigos", aseguró sobre la operación, a la que se someterá este 20 de junio, Día de los Padres.

"De aquí salgo entero. El doctor me dijo: 'Ya con esto vas al gym de una, pero cuando vayas a cargar un piano pide ayuda'. Me van a arreglar, pero me regañaron ya", bromeó "La Voz", que comentó en el vídeo que la intervención "no es nada grave".

Sobre el procedimiento al que se va someter, el cantante explicó que le van extirpar una vértebra de la columna para implantar una de metal.

Acompañándole en estos delicados momentos antes de ser intervenido estaba su novia Laura, quien también aparece en la directa de Osmani.

En los comentarios del vídeo, sus seguidores le mandaron toda clase de mensajes de apoyo y cariño. Además, le desearon que la operación salga bien y que se recupere rápidamente para continuar deleitándoles con más música. Unos deseos a los que nos sumamos desde CiberCuba.

