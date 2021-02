Osmani García comparte con Maluma en Miami durante su gran fiesta de cumpleaños gracias a su novia

El cantante cubano de música urbana Osmani García "La Voz" fue uno de los pocos privilegiados que tuvieron la suerte de vivir en primera persona la gran fiesta que tuvo lugar en la ciudad de Miami (Florida) en honor al cumpleaños número 27 del famoso reguetonero colombiano Maluma.

La presencia de El Chiquito de Cuba en el selecto evento se produjo gracias a su novia Laura, dueña de la pastelería Divine Delicacies Cakes y quien fue la encargada de confeccionar la lujosa y espectacular tarta con la que el intérprete de 7 días en Jamaica celebró su día.

Durante su estancia en el convite, Osmani García no perdió la oportunidad para arrimarse para poder conocer personalmente a Maluma y grabarse con su teléfono móvil desde varios ángulos junto al colombiano.

Así ha quedado recogido en algunas de las imágenes que han comenzado a circular en las redes sociales, en las que se pueden ver al cantante de El Taxi de lo más feliz y sonriente disfrutando de la fiesta como si fuese un invitado más.

Osmani García y su novia Laura también compartieron espacio durante el festejo con otras estrellas latinas de la canción como Nicky Jam o Prince Royce, quienes tampoco se perdieron el cumpleaños de su amigo y colega el Pretty Boy.

La relación entre Osmani García y Laura se hizo oficial el pasado mes de diciembre de 2020 después de que el cantante de música urbana publicase en su perfil de Instagram un post cargado de romanticismo en el que introducía a su nuevo amor ante sus seguidores.

"Es oficial: Laura. Única reina mía. El Universo con tu amor respondió todas mis quejas, reclamos y preguntas... y me dejó sin palabras. No necesito saber nada más que me amas para ser infinitamente feliz, ahora entiendo todo", expresó el reguetonero.

