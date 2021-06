Maluma, sobre Anuel AA: "Él no quiere hacer música conmigo"

Maluma, Anuel AA Foto © Instagram / Maluma, Anuel AA

Es habitual que en el mundo de la música urbana los artistas colaboren unos con otro para llegar a más amantes de este género, pero a pesar de lo que les gustaría a muchos fans, hay uniones que no son poco probables que se produzcan... Y ese parece ser el caso de Maluma y Anuel AA, dos de las grandes estrellas latinas del momento.

Al cantante colombiano le preguntaron en un directo que hizo este fin de semana en Instagram qué cuando haría una colaboración junto a Myke Towers y Anuel AA. Con el primero ya tiene una canción titulada Madrid y con el segundo parece que no está entre sus planes hacer un tema pronto...

"Llamen a Anuel. Él no quiere hacer música conmigo, yo creo", respondió el Pretty Boy a la pregunta de si haría una canción con Anuel AA y Myke Towers.

Estas declaraciones del colombiano de 27 años llegan un año y medio después de la polémica que se formó después de que Anuel AA soltase en el remix de Gan-ga la frase "Nunca flow Maluma, siempre Real G".

El mismo verso lo posteó Bad Bunny en Twitter, desatando una controversia en las redes sociales que el propio Maluma no entendió.

Durante una entrevista con Yo Soy Molusco, el intérprete de Felices los Cuatro dijo estar confundido por esa 'tiradera' que le lanzaron públicamente cuando él no había tenido hasta la fecha ningún problema con ellos.

"Yo no lo entendí y me pregunté: ¿Por qué me llegó a mi la mala? Yo no le he hecho nada, a Bad Bunny tampoco. De hecho a Bad Bunny le conocí en Puerto Rico hace unos años en una colaboración que nunca salió", dijo entonces sobre esta polémica. "No me gusta que hablen mierda de mi y que pongan mi nombre en sus bocas cuando a mi no me interesa tampoco hablar de ellos", añadió sobre el mismo tema.

Poco después fue el mismo Anuel AA el que quiso aclarar el significado de esta frase y compartió en Instagram el siguiente post:

"Flow Maluma = Pa las baby. Real G = Ñengo Flow, Real Hasta la Muerte, un delincuente, un bandolero", explicó. Es decir, "Flow Maluma" es una manera de definir el estilo "más comercial" del reguetón, mientras que "Real G" es una forma de referirse al más urbano, como el suyo.

Más de un año y medio después de que viese la luz el remix en el que Anuel AA soltó esa frase, parece que entre ellos sigue sin haber una química que les lleve a colaborar juntos, así que parece que los que esperan que entren juntos en un estudio de grabación tendrán que seguir esperando a ver si se produce algún acercamiento entre ellos...

¿Y a ti? ¿Te gustaría que hiciesen una canción juntos?

