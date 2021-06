Osmani García después de someterse a intervención quirúrgica: "Tengo la columna nueva de paquete"

Osmani García Foto © Instagram del artista

El cantante cubano Osmani García se conectó con sus seguidores en redes sociales minutos después de despertar de la anestesia, luego de someterse a una cirugía de columna este lunes en Miami.

Con la lengua aún tropelosa por la anestesia, Osmani confesó que estaba bastante preocupado antes de entrar a quirófano y se siente aliviado de que la operación haya sido exitosa.

"Estaba cag*** en los pantalones porque yo nunca me había operado. Tenía miedo de que algo saliera mal o de que me jodieran las cuerdas vocales", dijo el artista, que tiene una herida en el medio del cuello y, según se escucha a la doctora que lo fue a revisar, tiene otra similar por detrás.

Osmani se sometió a una cirugía en el hospital South Miami debido a dos hernias discales que "me estaban obstruyendo la médula espinal", provocadas por el esfuerzo de cargar él solo el piano que aparece en su videoclip Con la vida en dos maletas.

"Yo me hice el Hércules y me puse a cargar desde el piso 24 el piano para grabar Con la vida en dos maletas y la columna me hizo tric trac, pero ya estoy en talla", contó Osmani.

Al cantante le extirparon dos vértebras de la columna cervical y las sustituyeron por una placa de metal.

El reguetonero se mostró contento de que a apenas unos minutos de despertar tras la operación, ya puede sentir su mano y pie izquierdos, que no le estaban respondiendo debido a la hernia, y que ya el dolor de espalda tan fuerte que tenía no lo siente.

En la directa, se le escucha al artista decirle a su tatuador que prepare las agujas porque esa cicatriz hay que taparla pronto.

Osmani también se mostró muy agradecido por los mensajes de apoyo que ha estado recibiendo de sus seguidores desde que dio la noticia de que tenía que someterse a la cirugía.

"Gracias a todos los que han estado pendientes, a todos los religiosos que oraron o me han puesto una vela, gracias, ustedes son lo máximo", dijo el cantante.

Su novia Laura aparece también en la directa, proporcionándole todos los cuidados a Osmani. La pareja se ha mostrado inseparable e incondicional desde que destaparon públicamente su relación. El reguetonero le agradeció en varias ocasiones mientras compartía con sus seguidores y dijo estar feliz de tenerla en su vida.

