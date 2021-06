Jennifer Lopez comparte tiernas fotos de Marc Anthony con sus hijos por el Día de los Padres

Jennifer Lopez y Marc Anthony junto a sus hijos Max y Emme Foto © Instagram / Jennifer Lopez

En honor al Día de los Padres, Jennifer Lopez recurrió a su cuenta de Instagram para homenajear al padre de sus dos hijos Max y Emme: el cantante Marc Anthony.

La polifacética artista neoyorquina se pasó por las stories de Instagram para compartir una serie de imágenes del famoso intérprete con los mellizos de 13 años. "Feliz día del padre, Marc", escribió sobre los dos collages que publicó para felicitar al padre de sus hijos, con quien tiene una bonita amistad después de que se divorciarsen en 2014.

Captura Instagram / JLo

Algunas de las instantáneas ya las había publicado la expareja en sus redes sociales, pero otras son inéditas como la que protagonizan padre e hija jugando dentro del agua. Una antigua imagen, que al igual que las demás, refleja el gran amor que siente el intérprete de Vivir mi vida por sus retoños con la Diva del Bronx.

Captura Instagram / JLo

Además de Max y Emme, el cantante estadounidense de origen puertorriqueño es padre de cuatro hijos: Arianna, Alex, Cristian y Ryan.

Además de celebrar a Marc Anthony en esta fecha señalada, la cantante de 51 años también quiso mandarle un mensaje a su padre. "Papá, no hay suficientes palabras para describir lo que significas para mí... Te amo para siempre. ¡En todos los sentidos!", expresó JLo, que añadió una felicitación para todos los padres del mundo: "Feliz Día del Padre a todos los papás increíbles que están todos los días para sus bebés. Eres necesario, apreciado y amado más de lo que probablemente sabrás. ¡Hoy os celebramos!".

Mientras que el año pasado, la intérprete de Jenny from the block también felicitó al que entonces era su pareja, Alex Rodriguez, este año no ha habido ningún homenaje ni para él ni para el actor Ben Affleck, con quien Jennifer Lopez está saliendo desde hace semanas después de que hayan retomado su relación 17 años después.

A falta de una confirmación oficial por parte de alguno de los dos, la pareja están disfrutando de esta nueva oportunidad que se han dado y ya les hemos visto besándose públicamente. Además, los hijos de ella ya conocen al oscarizado actor y la artista está planeando mudarse a Los Ángeles para estar más cerca de él. Una decisión que apoya Marc Anthony siempre que Ben Affleck también haga felices a sus hijos y no sólo a ella, de acuerdo con Entertainment Tonight.

