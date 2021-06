Estudiante de Medicina en Cuba separado de la carrera por sus estados en WhatsApp

Estudiantes cubanos de Medicina Foto © CiberCuba

Un estudiante de medicina, separado de la carrera por sus estados críticos al régimen en WhatsApp, desde hace seis meses espera una respuesta de su apelación a la medida disciplinaria que le impusiera la rectoría de la Universidad de Ciencias Médicas, en Santiago de Cuba.

Según relata en un hilo de su cuenta de Twitter, en la que firma como Alito, a estas alturas “La Habana no ha mandado la respuesta de la apelación”, de acuerdo con lo que le informaron en el rectorado de la referida Universidad.

“Han pasado casi 6 meses de que me sancionaran, sin tener en cuenta mi trayectoria estudiantil, ni el criterio de los profesores”, alega el joven estudiante, quien aún está esperanzado con una segunda oportunidad para recomenzar sus estudios de Medicina de forma inmediata.

Igual refiere que “se ha pasado seis meses callado” por temor a que empeore su situación.

En otro mensaje reenviado a través de su red social, el joven asegura que ha leído los reportes que han salido sobre su caso, pero aclara que “a mí no me expulsaron de la carrera de Ciencias Médicas, me SEPARARON por tres cursos”.

Sin embargo, su caso no es único. Resulta una práctica común que jóvenes estudiantes de Medicinas sean expulsados o separados por las opiniones políticas que viertan en sus redes sociales.

Igual son amenazados con estas sanciones en caso de incumplir cualquier orientación de las autoridades universitarias, ya que se les educa bajo el principio de que “son el ejército de batas blancas” de Cuba.

En abril del pasado año, el joven cubano José Carlos Santos Belaunzaran, de 23 años, fue expulsado de la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Piti Fajardo, de Artemisa, por haber participado en un debate en Facebook por la publicación de una foto del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Igual se sabe del caso de una profesora cubana que amenazó con expulsar de la carrera de Medicina a los estudiantes que no asistieran a los pesquisajes ordenados por las autoridades de la Isla a principio del año 2020.

"Se les va a controlar la asistencia, se les va a controlar el pase, y ya veremos después si continúan en la carrera de Medicina o no, porque este es el momento de dar el paso al frente", dijo durante una conferencia se difundió en redes sociales.