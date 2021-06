Yotuel y La Diosa anuncian versión de "Cuba Isla Bella" con artistas del exilio cubano: Esta canción merece un cambio

Yotuel y La Diosa Foto © Instagram de los artistas

Los cantantes cubanos Yotuel Romero y La Diosa anunciaron este miércoles que están trabajando en una nueva versión del tema Cuba Isla Bella, en la que participarán artistas del exilio cubano.

El exintegrante de Orishas aseguró que esa canción merece un cambio y, por su contenido, merece ser interpretada por artistas cubanos "que verdaderamente sientan lo que significaría regresar a una Cuba libre, a ese momento en que Cuba ya es libre y tú te montas en el avión y ves La Habana".

Yotuel dijo que La Diosa sustituirá a Laritza Bacallao, que canta en la versión anterior y que el resto de los artistas –a excepción de él y Gente de Zona– serán reemplazados.

"Todos los demás artistas van a ser reemplazados porque, además, todos son reemplazables", apuntó Yotuel.

Según explicaron ambos cantantes, La Diosa será la encargada de recopilar las peticiones de los cubanos en redes sociales de los artistas que quieren en la nueva versión, pero Yotuel adelantó que le gustaría invitar a Gloria Estefan, Amaury Gutiérrez, Willy Chirino, Al2, entre otros.

Además, dijo que la idea es hacer una especie de We Are The World, con una treintena de artistas y que desea incluir también a músicos cubanos como Arturo Sandoval, Rubalcaba, Paquito D'Rivera, entre otros.

"Yo me imagino a Gloria [Estefan] cantando 'traigo oxidado el corazón, me hace falta fuerza', tener a Andy García en los bongós. Podemos hacer algo magistral, brutal", resaltó el artista.

La nueva versión incluirá un par de raperos, entre ellos Al2 El Aldeano, "pero todas las partes cantables me gustaría que las hicieran cantantes".

"Yo creo que los cubanos están esperando esa versión y se las vamos a dar", dijo Yotuel a La Diosa, que confesó que estaba con los pelos de punta con este proyecto.

Yotuel, que recientemente se ha visto involucrado en acusaciones del supuesto representante de Roldán y El Ruzzo, exintegrantes de Orishas, aclaró que la canción Cuba Isla Bella fue compuesta exclusivamente por él, Omar Alfano y Beatriz Luengo, que en un principio se llamó Isla Bella y la compusieron para un álbum de Ricky Martin.

Cuba Isla Bella se estrenó en el verano de 2016 y cuenta con la participación de Orishas, Buena Fe, Laritza Bacallao, Leoni Torres, Isaac Delgado, Descemer Bueno, Waldo Mendoza y el percusionista Pedrito Martínez.

