Shakira, espectacular con un ceñido vestido rojo en su primera portada para Vogue México y Latinoamérica

Shakira Foto © Instagram / Shakira

Aunque Shakira lleva muchas décadas en el mundo de la música y el espectáculo, no ha sido hasta ahora que la cantante colombiana se convierte en la portada de la prestigiosa revista Vogue.

La famosa barranquillera de 44 años aparece en la tapa de este mes de la revista en la edición de México y Latinoamérica con un vestido rojo que le sienta fenomenal. Una aparición espectacular que quiso compartir con todos sus seguidores de redes sociales al publicar la portada de la famosa publicación.

Además de deslumbrar en esta sesión de fotos que protagonizó para la revista, la artista también concedió una entrevista en la que habló de sus próximos proyectos y la responsabilidad social que tiene como personaje público.

Según confirmó la intérprete de La Tortura, tiene una nueva canción en camino que tiene muchas ganas de lanzar. "Estoy con el gas a tope, haciendo muchas canciones. Estoy en el proceso de mezcla de esa canción que va a salir en julio. Acabo de hacer el rodaje del vídeo y estos días estoy dedicada a editarlo, terminar de mezclar la canción y prepararla para que salga en julio. Tengo muchas esperanzas puestas en esta canción", comentó sobre su próximo lanzamiento musical, que formará parte de un álbum que espera que vea la luz el año que viene.

"También hay muchas ganas de volver a salir en concierto, la idea es irnos de gira el año que viene, en verano. Creo que el año que viene en algún momento voy a estar de gira otra vez. Estoy muy ilusionada con todo esto. Después de disfrutar de la quietud, ahora empieza otra vez toda la actividad", añadió sobre una posible gira que tendría lugar en 2022.

Sobre su papel como estrella internacional asegura que es consciente de que cada palabra que dice tiene un impacto sobre el público, por eso antes de escribir, piensa muy bien lo que va a expresar. "A veces hago una reflexión inmediatamente después de escribir algo que involucra alguna opinión política, para saber si eso que estoy diciendo realmente va a tener un efecto positivo o negativo sobre la gente", declaró la cantante.

También se prestó a hacer un repaso por sus looks más icónicos a lo largo de los años, y hasta tuvo un guiñito para su suegra, a quien culpó del que ella considera su peor look.

"¡Qué mal! Esto es consejo de mi suegra, me dijo '¿por qué no te cortas el pelo?'. El peor error de mi vida. Suegra no te vuelvo a seguir consejos estéticos", comentó al ver su melena rubia cortada por encima de los hombros. Aún así, no tuvo ningún problema en reírse de sí misma y comentar los "desaciertos" estéticos que ha tenido a lo largo de su carrera.

