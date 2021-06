Carolina Barrero: "Hoy todos somos presos políticos en Cuba"

La activista por la democracia Carolina Barrero dijo que hoy todos los cubanos, de una forma u otra, son presos políticos, y que al régimen cada vez que se le hace más difícil ocultar sus acciones represivas.

"Hoy todos somos presos políticos en Cuba. Unos, bajo una forma aparente de libertad condicionada en tanto no disientan del poder. Otros, los más osados, en prisión permanente", expresó en su muro de Facebook.

Barrero, quien permanece sitiada en su vivienda por la Seguridad del Estado, compartió un video en el que se ve a dos patrullas de la policía recorriendo su cuadra.

"Me gritan que baje en tono amenazante, escondidos desde la esquina mientras hacen el cambio de patrulla. Cuando uno realmente cree en lo que hace va de frente, lo defiende a la luz, no se oculta en callejones colindantes bajo la sombra. Pero tienen muy difícil sostener el simulacro, mantener oculta la represión, hacerla pasar por otra cosa", añadió.

La joven historiadora del arte enfrentó a un agente que trataba de ocultarse de su vista mientras la vigilaba desde la esquina de su casa.

"¡No te escondas, no te escondas!", le gritó ella.

Una amiga suya, Carolina Sansón, denunció que el miércoles por la tarde fue a visitarla y al cruzar la calle se acercó a ellas un agente de la Seguridad del Estado, y les dijo que para salir a la calle Barrero tenía antes que hacer una llamada para informarlo.

"La patrulla estaba en la esquina desde esta mañana, cuando nos vieron se bajaron 3 mujeres policías y 1 hombre; luego llegó una segunda patrulla con más policías y el muchacho de la seguridad se acercó y le dijo a Caro que no podía salir, que se montara en la patrulla", describió.

Según Sansón, su compañera fue llevada a la estación policial de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja. Mientras, ella intentó averiguar por qué Barrera no podía salir a la calle, y pidió a uno de los agentes que le enseñara alguna orden de detención.

"Simplemente me dijo que él no tenía que enseñar nada ni dar explicaciones. Por lo que pude ver, ellos no tenían ni idea de por qué estaban allí, solo están acatando órdenes de sus superiores que ni siquiera a ellos le dicen las razones de porque están allí... son una marioneta más, como las mismas mujeres de ayer en el intento de acto de repudio en Instar", agregó.

La joven afirmó que sentía pena y vergüenza por lo que hacen los represores.

"Han renunciado a lo más sagrado que tiene la persona humana que es su conciencia. Y son utilizados para violar nuestros derechos", subrayó.

Carolina Barrero denunció el martes la presencia de una patrulla policial en los bajos de su casa.

"Está el agente Darío con una patrulla. No me deja salir. Le digo que mi padre me espera para ir vacunarse, que no debe de ir solo. Me dice que no puedo, que si lo de ayer, que si yo lo quería ver, allí estaba... Usan el poder y la fuerza policial como represalia por ponerlos en evidencia; pero lo cierto es que se ponen en evidencia ustedes mismos. Sería difícil ocultar tanta vulneración del derecho, tanta corrupción, tan insistente afán de perpetuar la decrepitud de un régimen vacío de todo ápice de humanismo", recalcó.

El agente Darío es un oficial de la Seguridad del Estado a quien Barrero y Camila Lobón identificaron entre las personas que trataban de organizar un acto de repudio contra Tania Bruguera, frente a la sede del Instituto Internacional de Artivismo "Hannah Arendt" (INSTAR), en La Habana.