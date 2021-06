María Victoria Gil: "Mi hermano no ha querido aceptar prebendas del gobierno cubano"

Alejandro Gil, ministro de Economía y su hermana María Victoria Gil (Vicky) Foto © Mesa Redonda y YouTube / Abel Álvarez

La presentadora de televisión cubana, María Victoria Gil (Vicky) dijo en una entrevista reciente que su hermano Alejandro Gil, actual ministro de Economía en Cuba, no ha querido aceptar prebendas del gobierno.

Las declaraciones de Vicky fueron en una entrevista concedida al presentador y periodista cubano Abel Álvarez, quien tiene desde Los Ángeles, Estados Unidos, un programa online llamado "Abel en cualquier parte", donde se acerca a personalidades cubanas y artistas internacionales.

Álvarez recordó que Vicky es una de las presentadoras de televisión más queridas por el pueblo cubano, respetada por su profesionalidad y por su calidad humana.

El periodista centró su cuestionario en temas de interés general, pero al tocar el ámbito familiar afloró una figura política cuya gestión es sumamente controversial en la isla, Alejandro Gil, hermano de la presentadora y actual ministro de Economía en Cuba.

"Hoy por hoy, y quiero que lo sepa el mundo vive (Alejandro Gil) en mi casa, heredada de mi madre y de mi padre. No ha querido aceptar prebendas del gobierno cubano, no ha querido aceptar casas, coches, beneficios. Vive allí en un apartamento bonito porque mis padres tenían buena posición", dijo Vicky.

La presentadora de televisión cubana narró que en 2019 viajó a Cuba y al ver las condiciones paupérrimas en que su hermano vivía decidió dejarle su apartamento.

"Le doné mi propiedad porque era tan de él como mía. Somos hijos de los mismos padres. Mi hermano vive ahí como uno más, con sus vecinos, en un apartamento sin garaje. Mi hermano está ahí por convicción propia y a veces me duele mucho", confesó Vicky.

Álvarez indagó sobre cómo afecta a la antigua presentadora ser hermana de un ministro de Economía cuya gestión está en el punto de mira de los cubanos y del mundo, en un momento en que la isla atraviesa una de las peores crisis de los últimos 60 años.

Vicky dijo que algunos periodistas "que no tienen ética suficiente" han cuestionado que sus logros fuera de Cuba se deban a un trabajo propio.

"Hablan que todo lo que he logrado lo he comprado con el dinero que Alejandro Gil se roba de Cuba, mientras el pueblo de Cuba se muere de hambre. Se habla de que tengo un piano bar con el dinero que se roba mi hermano. Se habla de que tengo una clínica con el dinero que se roba mi hermano. Y yo lo que tengo es un centro de estética construido con mi esfuerzo personal, con una hipoteca (con 64 años que tengo), con ahorros que he hecho aquí, con el dinero que logré ganar cuando presentaba la Buena Vista Social Club en Cuba", aseguró Vicky.

La cubana mencionó además que cuando se encuentra con personas que la reconocen han llegado a decirle: "Te admiramos tanto, que pena que seas hermana de un ladrón y de un corrupto".

Este tipo de sucesos explicó que le generan un gran dolor, porque según asegura "desde lo más profundo de su corazón eso no es cierto", aunque no pone en duda que otros políticos cubanos lo sean.

"Mi hermano es un convencido que quiere cambiar todo lo que debe ser cambiado en nuestro país. Cuba ha llegado al principio del fin de un sistema". Aseguró Vicky e indicó que el ministro Gil está creando las bases poco a poco para que la iniciativa privada crezca.

"Me preocupa mi hermano mucho porque está creando las bases para que la iniciativa privada prevalezca, porque lo otro no funciona", dijo. "Hoy el pueblo cubano no tiene vida. Mi hermano lo sabe perfectamente y la fe absoluta la tengo puesta en él", señaló.

Álvarez dijo que es muy difícil darle al ministro el beneficio de la duda porque las personas en Cuba están desesperadas y las medidas económicas no son para nada alentadoras.

Sobre Alejandro Gil Fernández se denunció recientemente en las redes sociales que tiene a sus hijos (con Gina González García, Gerente Comercial de la disquera Bis Music) "colocados" en puestos clave, con acceso a prebendas y tratos en moneda libremente convertible, en el Ministerio de Comercio Exterior.

Alejandro Gil González (hijo), es especialista de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la oficina por la que pasan todos los empresarios extranjeros que quieren invertir en la isla. Laura María Gil González (hija del ministro), es especialista del Departamento de Importaciones, donde atiende proyectos de colaboración, servicios comerciales y comercio electrónico.

Vicky vive en Tenerife desde hace seis años. Se hizo ciudadana española cuando residía en La Habana y después de varias décadas en "De La Gran Escena" se fue del país a vivir con su hijo, quien es abogado en España.

Vicky y Abel Álvarez compartieron profesionalmente una larga etapa como presentadores del programa musical de la Televisión Cubana "De la Gran Escena", del cual Gil fue fundadora.