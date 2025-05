Indignación en redes: Pavel Otero minimiza denuncia de pésima atención a gloria del deporte cubano

Vídeos relacionados:

El drama que vive hoy el exluchador cubano Arturo Díaz expone, una vez más, el desprecio con que el régimen cubano trata a quienes alguna vez dieron gloria al país en el deporte internacional.

Mientras el gobierno repite su retórica de "glorias deportivas" y "reconocimiento eterno", en la práctica lo que hay es abandono, negligencia y una maquinaria mediática que intenta maquillar la verdad.

El caso de Díaz fue expuesto por su antiguo compañero del equipo nacional de lucha, Roly Dámaso, quien denunció en redes sociales el 9 de mayo las deplorables condiciones en las que el medallista se encuentra ingresado en un hospital de Villa Clara.

Captura de Facebook / Roly Dámaso

"Duele ver las condiciones tan deprimentes del hospital de Villa Clara donde es atendido. Se observa la falta de higiene que por estos días es muy característica en todos los hospitales de Cuba. No solo faltan los medicamentos, también falta la higiene y las condiciones mínimas necesarias", escribió.

Arturo Díaz en hospital de Villa Clara. Foto: Facebook / Roly Dámaso

Según el testimonio, Díaz fue víctima de un procedimiento médico incorrecto en un policlínico, lo que agravó su estado. Fue trasladado a otro centro por iniciativa de su esposa, pero la atención continuó siendo precaria.

Foto: Facebook / Roly Dámaso

"A nivel de los procedimientos médicos no eran los correspondientes, por lo que tuvo que trasladarse por pedido de su esposa al hospital y es aquí donde lo están curando con los pocos medios que tienen", agregó Dámaso.

Foto: Facebook / Roly Dámaso

"Con mucho dolor veo a mi excompañero del equipo nacional de Lucha, Arturo Díaz, en una situación de salud extrema", añadió Dámaso.

Foto: Facebook / Roly Dámaso

La denuncia generó una reacción inmediata del aparato oficialista. El periodista Pavel Otero, conocido vocero del régimen, intentó desacreditar la publicación asegurando que las denuncias eran falsas.

Captura de Facebook / Diga Usted Pavel Otero

Para ello citó a Maritza Prado, jefa de la Comisión Municipal de Atención a Atletas en Santa Clara. Según la funcionaria, que le envió fotos, a Arturo le llevan a su casa insumos y el medicamento que necesita, y además lo visita una enfermera y una doctora.

Foto: Facebook / Diga Usted Pavel Otero

"Es difícil, casi imposible, que una gloria del deporte en Santa Clara esté inconforme y disgustada con el trabajo de atención que ellos reciben de los directivos del INDER en el territorio", afirmó Otero, que sin embargo no se molestó en hablar con el exatleta enfermo.

Foto: Facebook / Diga Usted Pavel Otero

Las respuestas al post del periodista no se hicieron esperar.

Foto: Facebook / Diga Usted Pavel Otero

"No Sr. Pavel, no 'dicen por ahí', es una realidad y esa foto es vieja, no hay que ser periodista para informar con veracidad. Usted no lo fue con este artículo", replicó Dámaso.

También aclaró que "esa foto es de marzo, su condición empeora cada día porque lo mandaron para un policlínico que ni sábana tiene la camilla y su entorno daba asco y por las publicaciones lo limpiaron, visité mi página para que usted se informe de la verdad".

La crítica a Otero fue directa y contundente, no solo por parte de Dámaso. "Si le preguntan a los dirigentes siempre van a decir que todo está bien, excelente manera de hacer periodismo cómodo y conveniente. Sería interesante y aún más esclarecedor entrevistar directamente a los afectados y publicar el resultado real, sin rodeos ni evasiones", cuestionó un cantante en los comentarios.

La indignación fue creciendo con testimonios de otros casos similares. "Pregúntale al Misi, otrora cargabates de los equipos Villa Clara y Las Villas de béisbol, está viejito y vendiendo cajas frente a una dulcería para vivir", denunció un usuario.

"Cómo dijo Omar Ajete:... Oh cierto, no dijo nada, porque lo cortaron cuando empezó a decir que la tarjeta no tenía combustible", ironizó otro.

"No creo que anímicamente pueda estar bien con esa casa en mal estado... ni pintada está. Ahí se ve la tronco de necesidad que está pasando. Coge Pavel y compara un video de Sandro con el tuyo y fíjate en el ambiente. Hay que aprender a ser observador", remató otro internauta.

Los logros de Arturo Díaz son indiscutibles: sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, medalla de bronce en la Copa Mundial de 1986, oro y plata en los Juegos Panamericanos de 1979, y múltiples coronas en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ningún atleta cubano ha repetido la hazaña que logró en San Juan 1979, ganando medallas en ambas modalidades: oro en lucha grecorromana y plata en lucha libre.

Y sin embargo, ni el Estado ni su prensa oficial han sido capaces de reconocer su deterioro, ni de garantizarle una atención médica digna.

"El sistema cubano se cae a pedazos y en cuesta abajo está destruyendo al valeroso pueblo cubano. Quiero resaltar una afirmación que enmarca la realidad actual de Cuba: El sistema socialista cubano es un sistema de gobierno fracasado, irreparable y obsoleto", sentenció Roly Dámaso.

La historia de Arturo Díaz no es aislada, sino un reflejo de una realidad sistemática: un país donde los héroes deportivos de ayer viven hoy en el olvido, y donde la verdad, como la dignidad, intenta ser borrada por aquellos que deberían contarla.

