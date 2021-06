Panamá dice que cubanos varados en aeropuerto de Tocumen portaban visas falsas de la Unión Europea

Familia de cubanos en Aeropuerto de Panamá. Foto © Twitter / Servicio Nacional de Migración de Panamá

El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá comunicó que una pareja de cubanos y sus hijos varados en el Aeropuerto de Tocumen, en ese país centroamericano, fueron inadmitidos en México por portar visas falsas de la Unión Europea e Italia.

De la nación azteca fueron devueltos por las autoridades a Panamá a través de Guyana. El destino final de la familia era Surinam, país que cerró sus aeropuertos a raíz de la pandemia COVID-19, quedando la opción internacional de su devolución a Cuba como su país de residencia, explica un comunicado de SNM.

La familia pidió asilo como refugiados en Panamá a la ONPAR, institución que consideró que ellos no aplicaban para el estatus de refugiados, al no tener la característica de ser perseguidos. Según la entidad, los cubanos permanecerán en la terminal panameña hasta que puedan ser devueltos a la isla.

Por otro lado, el SNM aclaró que la pareja y sus hijos no habían recibido ningún trato inhumano en Tocumen, luego de que estos hicieran declaraciones a medios de comunicación alegando lo contrario.

“En este momento los isleños se encuentran en una sala de espera de la aerolínea Copa, donde se les ha dado de comer, se les permite usar el teléfono y otras facilidades; pero Panamá no puede admitirlos porque no tienen residencia en el país, no tienen visa para ingresar a territorio nacional, ni tenían a Panamá como destino final”, informó Migración.

Aunque el comunicado no brinda detalles sobre el caso, el viernes, el medio independiente Periódico Cubano publicó sobre una familia cubana residente en Surinam que denunciaba estar pasando una amarga experiencia de más de 10 días en el aeropuerto de Panamá.

Presuntamente, la familia contó que estaba durmiendo en el suelo de la terminal y alimentándose solo de “comida chatarra”, mientras esperaban que se resolviera su situación. “Ellos entraron en shock, ellos salieron de Cuba hace dos años porque tenían problemas con la justicia por la religión (…) por todo esto los niños han sido muy mal mirados, incluso reprimidos por esta cuestión”, declaró la tía de los menores al citado medio.

La familia salió del país para asistir a un evento religioso en Guyana, pues son testigos de Jehová, tras lo cual tomaron un vuelo de regreso con escalas en Panamá y México, donde fueron inadmitidos por posibles migrantes.