Yomil recibe el cariño de sus fans en plena calle: "Cuando un pueblo te quiere tienes que ser recíproco con él"

Cercano y agradecido del cariño de sus seguidores se mostró el reguetonero cubano Yomil Hildalgo en un vídeo donde se le ve caminando por un barrio en La Habana.

En un corto vídeo compartido en su perfil en Instagram el cantante, acompañado por parte de su equipo, anda por los bajos de unos edificios en Alamar.

Desde sus casas varios admiradores de su música le saludan y envían mensajes de apoyo a su carrera.

En el clip unas personas le piden sacarse una foto con él, a lo que el cantante corresponde con un saludo con el codo, tan al uso en estos tiempos de pandemia de coronavirus.

El material lo acompañó de un llamado a cuidar y respetar a quienes son responsables directos de su éxito: su público.

"Cuando un pueblo te quiere tienes que ser recíproco con él, nunca niegues una foto, ni la atención y el agradecimiento a los que te quieren de corazón" escribió.

"De barrio" ; "Nunca cambies eso! Tampoco olvides que sin los fans los artistas no conocerían la fama! Mantente humilde como siempre que por eso se te quiere! Bendiciones!"; "Papi eso se llama humildad no hay más nada"; "Te lo has ganado champion" o "Como debe de ser humildad ante todo como tu hermano El Dany" fueron algunos de los comentarios que siguieron a su publicación.

Tras los duros golpes que la vida le dio en el último año a Yomil, primero con la muerte de su amigo y compañero de agrupación El Dany y luego, la de su abuela, el cantante ha sabido levantarse y seguir enfocado en su carrera musical.

Este viernes Yomil y El Dany estrenó su tema "Boomerang", que ya roza las 30 mil visualizaciones poco antes de cumplir las 24 horas de estrenado.

Su adelanto del nuevo sencillo, que catalogó como "uno de los tantos palos que vienen en camino", había dejado con deseos de más a su público, que no ha tardado en aplaudir el lanzamiento del tema íntegro, disponible en formato audio en la cuenta en Youtube de la agrupación cubana de género urbano.

En sus redes, Yomil comparte no solo sus estrenos, proyectos en los que trabaja, o estampas de su vida en pareja con la modelo e influencer cubana Daniela Reyes, sino también reflexiones o hechos cotidianos, como en días recientes cuando él y su pareja contaron que habían sido vacunados con Abdala.

