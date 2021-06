Cubana sobre centro de aislamiento en Ciego de Ávila: "Mi pueblo necesita ayuda"

Centro de aislamiento en Ciego de Ávila Foto © Facebook / Yalily Hernández

La cubana Yalily Hernández criticó las condiciones de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Marina Samuel Nobles, en Ciego de Ávila, donde tienen aisladas a personas con coronavirus.

"Así tienen a algunos avileños positivos de COVID-19. Cuando se agravan, los trasladan calmadamente al hospital de Ciego de Avila o Morón", escribió la cubana a través de su perfil de Facebook.

La denuncia de Yalily Hernández se acompaña de varias fotos del centro de aislamiento, en las que se puede apreciar el aparente estado de deterioro de los baños y dormitorios, así como la falta de higiene y de acceso a agua potable.

Otros internautas reaccionaron al mensaje aportaron sus testimonios luego de estar en cuarentena en esa institución del Estado cubano.

"Confirmo estas imágenes, ahí tienen a mi pequeña sobrina de 5 años y mi cuñada, la cual es asmática y está muy malita y no creo que sea un lugar adecuado para personas enfermas, que horrible por Dios", escribió una persona.

Por su parte, otro usuario de la red social confesó que estuvo ahí con su hija de seis años de edad y dijo que no desea acordarse de la experiencia.

"Vergüenza debía darles, porque siempre han presumido de que somos una potencia médica y tienen al pueblo de Cuba en condiciones infrahumanas", comentó otra internauta.

En comunicación con este medio Hernández, que reside en Florida, dijo que las imágenes se las hizo llegar un familiar de Cuba que está en cuarentena en la EIDE de Ciego de Ávila.

"Los médicos no están en ese lugar de aislamiento. En el hospital no quieren acercarse a los pacientes pues ellos no tienen casi protección, tratan mal a los pacientes, les contestan que no es su culpa y que se quejen con otros", comentó la cubana.

CiberCuba contactó con el Puesto de Mando de la EIDE de Ciego de Ávila y un doctor que no quiso identificarse alegó que no está facultado para confirmar ni desmentir las denuncias que sopesan sobre el lugar. Tampoco pudo precisar a este medio cuántas personas tienen aisladas por coronavirus.

No es la primera denuncia que recibe este medio sobre las condiciones de los centros de aislamiento de Cuba. Desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, hemos servido de plataforma para que los ciudadanos cuenten sus experiencias en estos lugares.

La activista Dairis González Ravelo contó a CiberCuba que mientras estuvo en el centro de aislamiento de la Facultad de Ciencias Médica de Morón no solo eran pésimas las condiciones de alojamiento, sino el trato y la alimentación que recibían.

El hospital de Morón, una de las ciudades de mayor importancia socioeconómica de la provincia, se encuentra colapsado por la presencia de pacientes y personas que acuden al mismo a realizarse los exámenes de COVID-19 y que deben dormir en bancos y sobre colchones de espuma en el suelo, según la denuncia de un trabajador de esa institución médica.

En Ciego de Ávila se ha diagnosticado el coronavirus en más 5.200 pacientes y la provincia tiene una tasa de incidencia de más de 220 enfermos por cada cien mil habitantes.

La mayor cifra de contagios se alcanzó el 22 de junio, con 132 PCR positivos, según datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Esta sería la cuarta ola en la provincia y la de mayor magnitud, ya que en pocas semanas se incrementó el total de personas que tienen un diagnóstico positivo y por lo pronto no se notan los efectos de la aplicación de las vacunas anticovid del gobierno cubano, que según datos oficiales tienen porcentajes de eficiencia superior al 90%.

Las autoridades de Ciego de Ávila decretaron medidas para intentar frenar la expansión de la enfermedad por todo el territorio, entre las que sobresale la limitación de la movilidad, salvo por razones humanitarias, así como horarios de toque de queda y la implementación del Decreto 31/2021 del Consejo de Ministros, donde se autoriza a imponer multas de hasta 3.000 pesos a personas naturales o jurídicas que incumplan las medidas adoptadas.