Cubana cuenta cómo escapó del derrumbe en Miami Beach: "Quiero que la gente sepa que los milagros existen"

Derrumbe parcial en Miami Beach Foto © CiberCuba

La cubana Ileana Monteagudo logró salir del edificio Champlain Towers minutos antes de que colapsara la madrugada del 24 de junio, y decidió compartir su historia porque "quiero que la gente sepa que los milagros existen".

"Yo estaba dormida y algo me despertó. Fue como una fuerza sobrenatural que me hizo levantarme de la cama. Sentí como un sonido de craquidos y cuando fui a la sala pensando que era la puerta del balcón, vi como una grieta bajaba y se iba anchando. Algo me dijo: 'Tienes que salir de aquí volando'", contó a Telemundo.

Ileana, que vivía en el sexto piso, fue corriendo hacia su cuarto, se quitó la bata de casa, se puso un vestido cualquiera, y salió volando para el comedor, agarró su bolso, que "es lo único que me queda del pasado", apagó la vela que le tenía puesta a la Virgen de la Guadalupe y salió del apartamento.

Ella se había mudado en diciembre al Champlain Towers y no sabía dónde estaban las escaleras de emergencia. Un desconocimiento que también jugó a su favor porque esa área fue la que primero colapsó, y gracias a que tomó otro camino consiguió salir a tiempo.

Su intuición la hizo buscar escaleras cerca del ascensor, comenzó a bajar de inmediato y, cuando iba por el cuarto piso, sintió "un ruido infernal desde arriba".

"Yo sabía que se estaba cayendo el edificio", dijo Ileana, que aún tiene moretones y arañazos en sus piernas, de un muro que tuvo que escalar para salir antes del colapso.

"El guardia de seguridad del edificio me ayudó. Algún día tendré que verlo para agradecerle personalmente. La adrenalina era tal que yo subí aquel muro como si fuera una plumita", relató.

"Yo siempre me tenía que mudar para un lugar grande, porque no me cabía lo que tenía y estaba muy pendiente de todo lo material. Ahora me siento muy ligera de equipaje, voy a ser la persona más minimalista de ahora en adelante y con más amor, agradecimiento y fe en Dios, porque Dios existe, me despertó y ángeles me guiaron", aseveró.