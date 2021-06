Madre e hija cubanas entre los 150 desaparecidos tras derrumbe de Champlain Towers en Miami Beach

Elena Blasser y Elena Chávez Foto © Facebook / Vanessa Brito

Elena Chávez, de 88 años, y su hija Elena Blasser, de 64, están entre los cubanos desaparecidos tras el colapso del complejo de condominios Champlain Towers en Miami Beach la madrugada del jueves pasado.

Elena Blasser vivía en la torre sur del edificio, que colapsó completamente, junto a su esposo. Este se encontraba en un viaje de negocios en Panamá y su madre Elena Chávez había ido a quedarse con ella, para hacerle compañía.

Madre e hija son muy unidas y atesoran tiempo de calidad en familia y compartir hermosos momentos con sus hijos y nietos. Cada año disfrutan de viajes familiares y todos los sábados se reúnen para almorzar.

Elena y su hija se fueron de Cuba en la década de los 60. Vivieron varios años en Nueva York y más tarde en Puerto Rico. A finales de los 70, la familia se mudó a Miami.

A sus 88 años, Elena Chávez continúa trabajando como agente de viajes, una pasión que comparte con su hija y que las ha llevado a los destinos más exóticos, y que también han transmitido a la familia.

Elena Blasser se dedicó a la educación, fue maestra de las enseñanzas primaria y secundaria y consejera escolar en escuelas del condado de Miami-Dade.

Pablo Rodríguez, nieto e hijo de las desaparecidas, acudió el viernes a dar una prueba de ADN a las autoridades, gracias a un reportero que les avisó

"Solamente he tenido una comunicación oficial. Todo lo demás que he encontrado ha sido gracias a las noticias o por las redes sociales. Solo en el centro [de reunificación familiar] se está dando alguna comunicación oficial, pero yo tengo un hijo pequeño que cuidar y no puedo estar ahí todo el tiempo. Las dos veces que he estado en el centro el trabajo de los voluntarios ha sido increíble", dijo Pablo con la voz temblorosa a Univision.

"Quiero que sepan que las amo, que las extrañamos, siempre las vamos a extrañar. Que sepan que nunca las vamos a olvidar y que las queremos mucho", sostuvo con la voz temblorosa.

Hasta el momento, 150 personas continúan desaparecidas tras el derrumbe del Champlain Towers en la ciudad costera de Surfside. De ellas, más de 15 son de nacionalidad o ascendencia cubana.

Entre los 11 fallecidos confirmados por las autoridades, se encuentra el matrimonio cubano de Gladys y Antonio Lozano, de 79 y 83 años, y el cubanoamericano Manuel "Manny" LaFont, de 54 años.