Grave, un paciente COVID que estuvo tirado en el piso en un centro de aislamiento en Cuba

El cubano René Alfredo Portieles (25 de octubre de 1964) estuvo tirado en el piso en un centro de aislamiento de Cuba, donde el Gobierno retiene a pacientes positivos y sospechosos de coronavirus. Así permaneció tres días hasta que lo trasladaron en estado grave al Hospital Militar de Matanzas, según explicó a CiberCuba una persona cercana a la familia que prefiere mantenerse en el anonimato.

"Mi amigo está en el Hospital de Matanzas, en el Militar, en la sala H. Está grave, intubado y le dicen a la mamá que el diagnóstico es reservado. El hermano vive en Miami y está desesperado", comentó a este portal.

En el parte diario de este 27 de junio, aparece reportado como crítico inestable un "ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas". Por la edad, coincide con René Alfredo Portieles, pero no por el lugar de residencia, ya que éste vive en Santa Marta, Varadero.

Cuando aún estaba consciente, René Alfredo Portieles contó a su amigo por mensaje de WhatsApp en qué condiciones estaba viviendo. "Estoy en el centro de aislamiento de Guásimas, en Matanzas. Esto es para militares. Es un campo de concentración. Cuando entras no te dejan salir. No existen medicinas. Las doctoras apenas pasan. No tienen equipo para tomar presión ni auscultar. Yo puedo pagar eI tratamiento en dólares y no me dejan".

Su amigo cuenta a CiberCuba que René Portieles estuvo tres días en ese centro de aislamiento, perteneciente a la empresa del petróleo, que está cerca de Santa Marta, en Varadero, y no recibió atención médica cualificada.

"A los tres días le hicieron la prueba COVID y dio positivo. Ya estaba en el piso tirado, sin poder respirar. El 21 de junio por la noche se lo llevaron para el hospital de Matanzas", añadió.

Son muchos los cubanos que han compartido en las redes sociales el estado de insalubridad de los centros de aislamiento de Cuba, donde muchos sospechosos de tener el virus terminan contagiándose.

Así lo contó a CiberCuba una usuaria, internada a primeros de este junio con su padre de 84 años, en Guayos (Cabaiguán). Según su testimonio, 8 personas compartían el mismo espacio. De ellas, dos dieron positivo en coronavirus.

Algunos pacientes han llegado a describir estos centros como "una perrera". La comida pésima, la falta de higiene y de medicinas y la escasez de agua o los salidores son los puntos más criticados por cubanos que preferirían pasar la cuarentena o la enfermedad en sus casas.

CiberCuba se puso este martes en contacto con el MINSAP a través de los correos apoblacion@infomed.sld.cu y comunicacion@msp.sld.cu interesándose por el tipo de controles a los que son sometidos los centros de aislamiento de pacientes sospechosos o positivos en coronavirus en Cuba.

También preguntó por el número de centros que se han cerrado al comprobarse que no cumplen con normas básica de higiene y si en casos como los de René Alfredo Portieles suelen abrir una investigación.

En el momento de publicar esta noticia no había recibido respuesta.

Matanzas, la provincia con más contagios

La situación del coronavirus en la provincia de Matanzas es preocupante. Este 27 de junio el territorio lideraba el ranking de provincias cubanas con mayor número de contagiados de coronavirus (508), frente a los 384 de La Habana y los 333 de Santiago de Cuba.

Este domingo las autoridades cubanas alertaron del alto impacto que está teniendo la variante india de coronavirus en Matanzas.

En los últimos quince días, la provincia registró 3.156 casos autóctonos de COVID-19, en su mayoría con la variante Delta, que provoca episodios de diarreas y fiebre en primera instancia, y luego se presentan las complicaciones respiratorias, además de que genera daños celulares con mayor rapidez en comparación con otras variantes anteriores.

Aparte de en Matanzas, la cepa india se ha detectado también en Ciego de Ávila.