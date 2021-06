Ricky Martin responde a la declaración de amor de J Balvin: "Lo bueno es que Jwan no es celoso"

Ricky Martin responde a J Balvin Foto © Instagram / J Balvin, Ricky Martin

Ricky Martin recibió el apoyo de miles de personas en todo el mundo que se volcaron con él después de que denunciase el Día del Orgullo las muestras de odio que recibió por compartir unas fotos junto a su marido Jwan Yosef. Uno de los rostros reconocidos que lo arropó fue J Balvin, que respondió al poderoso mensaje del boricua con una bonita declaración de amor.

"Tú eres el hombre más especial del mundo, ¡yo me casaría contigo! Te amo", comentó el Niño de Medellin debajo del mensaje de Ricky Martin, quien no dejo pasar la oportunidad para dejar claro que su amor es mutuo y le respondió a través de las stories de Instagram.

"¡Y yo a ti más hermano! Lo bueno es que Jwan no es celoso", escribió en las stories junto a el emoticono de una carita riéndose y sobre el comentario de su colega.

Captura Instagram / J Balvi

Ricky Martin acudió este lunes 28 de junio, Día del Orgullo, a Instagram para mostrar su lado más vulnerable después de recibir una avalancha de mensajes dañinos por unas fotos que compartió unos días atrás en las que aparecía con su marido el pintor sueco-sirio.

"Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual", comentó preocupado el artista puertorriqueño.

Apenado por el comportamiento de las personas que le discriminaron y criticaron por su orientación sexual en pleno 2021, Ricky Martin dejó claro que el miedo que le provocó una vez el rechazo ya no le paraliza, y que por el contrario, le da "mucha fuerza y le empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación".

Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados", añadió el intérprete de Livin' La Vida Loca.

Alejandro Sanz, Enrique Santos, Luis Fonsi, Lili Estefan o J Balvin fueron solo algunos de los rostros reconocidos que condenaron estos comportamientos y comentaron el mensaje de Ricky Martin para mostrarle su apoyo, siendo el de J Balvin uno de los más aplaudidos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.