Arrestan a activista Joan Ortega y su madre en su casa en Isla de la Juventud

Joan Ortega e Hilda Diéguez Foto © Facebook / Joan Ortega

El joven activista Joan Ortega y su madre Hilda Dieguez, del opositor Movimiento 13 de Marzo (M13) en la Isla de la Juventud, fueron detenidos por las autoridades cubanas y conducidos a la estación de policías de la calle 41 de Nueva Gerona, denunciaron miembros de esa organización.

El M13 es un movimiento que aboga por la autonomía para la Isla de Pinos, Ortega pertenece a la junta Ejecutiva de la organización y Dieguez es su asesora jurídica.

La fuente supone que la detención esté relacionada con una publicación del joven activista en la que comparó las deplorables condiciones de una vida de unos ancianos a los que un ciclón les tumbó la casa en ese municipio especial, con las fastuosas instituciones militares del país.

Asimismo, con el hecho de que la casa de ambos sirve de sede al M13 y en ella se recogen desde el pasado 21 de junio las firmas para consultar la voluntad del pueblo con vistas a exigir autonomía y liberarse del control del Partido Comunista de Cuba.

En un mensaje enviado por Ortega a las 10:15 de la mañana dijo a uno de sus colegas "la policía vino a detenernos a mi mamá y a mí. Avisa a (Francisco) Alfaro (líder del M13) y a todo el que puedas".

Post donde se denuncia precaria situación de ancianos en Isla de la Juventud

El coordinador del M13, Francisco Alfaro, dijo en el mensaje de la convocatoria a la recolección de firmas que se necesitaban 50 mil para lograr la autonomía pinera. "Queremos que los pineros apoyen esta iniciativa y tomen conciencia de manera pacífica para lograr la autonomía", dijo.

En ella se afirma que el pueblo pinero ha estado sometido por seis décadas, a una situación de condiciones precarias de vida, insostenibles, y su atención fue abandonada por el Gobierno Central de la República de Cuba.

Explica, además, que los funcionarios del gobierno cubano "carecen de facultades para desarrollar iniciativas en favor del progreso y bienestar del pueblo pinero"; y que "los recursos naturales y las producciones que se generan en este territorio son extraídos, con destino a otras provincias y para la exportación. Quedando un remanente para el suministro a la población insuficiente que no alcanza ni medianamente para satisfacer sus necesidades".

"De las exportaciones de pescado de primera; langosta; mármol y otras, la Isla no recibe ningún beneficio apreciable para su desarrollo. No podemos dejar de mencionar la explotación del turismo en Cayo Largo del Sur, ocurriendo lo mismo con sus ganancias. El Gobierno Central no dedica recursos, podemos decir ni los que genera la propia Isla, para realizar inversiones para su desarrollo o el mantenimiento de la infraestructura social y económica del territorio", subraya.

Los pobladores de la isla denuncian con frecuencia las injusticias laborales y las precarias condiciones de vida que padecen, a pesar de ser uno de los territorios pesqueros más importantes de Cuba.

En enero pasado los pescadores de ese territorio protagonizaron una protesta contra los bajos salarios, el acoso y las trabas a su actividad laboral por parte de las autoridades cubanas.

En esa ocasión entregaron las llaves de los barcos en señal de protesta porque el gobierno disminuyó el pago de la langosta desde el 1 de enero, cuando se comenzó a implementar la llamada "tarea ordenamiento" que impulsa el régimen.

"Hasta el año pasado, ellos cobraban un porciento en CUC, en dependencia de las toneladas que entregaran. Podía oscilar, en el caso de los ‘langosteros’, que recibían un poco más que los ‘escameros’, entre 150 y 300 CUC y 2 ó 3 mil pesos cubanos mensuales para cada uno. Ahora con la unificación monetaria les quitaron el pago en CUC sin compensar lo que recibían en esa moneda”, explicó a Radio Televisión Martí el presidente del opositor Partido Republicano de Cuba, Adel López Nápoles.

Miles de pineros consideran que la autonomía les permitiría desarrollar sectores como la pesca y el turismo y con ello mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.