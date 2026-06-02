Se apaga una estrella del béisbol cubano: fallece Lázaro Junco a los 67 años

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El béisbol cubano está de luto tras el fallecimiento este lunes de Lázaro Junco, una de las figuras más emblemáticas en la historia de las Series Nacionales y considerado por muchos como uno de los mayores bateadores de poder que ha producido la isla. Tenía 67 años.

Conocido popularmente como «Papá Jonrón», el pelotero nacido en Matanzas dejó una huella imborrable en el béisbol cubano gracias a una carrera marcada por los récords, la consistencia ofensiva y una extraordinaria capacidad para conectar cuadrangulares durante las décadas de 1970, 1980 y principios de los 90.

Junco fue el primer pelotero en alcanzar la cifra de 400 jonrones en la historia de las Series Nacionales, hito que logró el 27 de enero de 1996 en el estadio Victoria de Girón, ante el lanzador Alberto Pavón, en la 35.ª Serie Nacional frente a Isla de la Juventud.

Cerró su carrera con 405 jonrones, 1,180 carreras impulsadas, 1,640 hits y un promedio de .284 en 18 temporadas.

Antes de esa marca histórica, ya había roto el récord absoluto de jonrones en Cuba al superar la cifra de Antonio Muñoz con su cuadrangular número 371, el 10 de mayo de 1988.

A lo largo de su trayectoria conquistó 10 lideratos de cuadrangulares y fue líder en carreras impulsadas en cuatro temporadas, estableciendo registros que durante años parecieron inalcanzables.

Fue incluido en el Todos Estrellas histórico de Series Nacionales como jardinero izquierdo de todos los tiempos, reconocimiento que refrendó su lugar entre los inmortales del béisbol cubano.

Tras retirarse como jugador, Junco continuó vinculado al deporte como entrenador del cuerpo técnico de Matanzas, contribuyendo al desarrollo de nuevas generaciones de peloteros.

Su enfermedad se hizo pública en diciembre de 2025, cuando el propio pelotero reveló que padecía una lesión en el esófago y que recibía quimioterapia con cisplatino cada 28 días.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, Junco se mostró optimista en aquella ocasión: «Me siento bastante bien dentro de la enfermedad, más recuperado, más fuerte».

Falleció aproximadamente seis meses después de hacer pública su condición.

La noticia de su muerte generó numerosas reacciones de excompañeros, atletas, periodistas y aficionados, quienes recordaron tanto sus hazañas deportivas como su calidad humana.

Quienes lo conocieron destacan su humildad, sencillez y cercanía con la afición, valores que lo convirtieron en una de las personalidades más queridas del béisbol cubano más allá de sus estadísticas.

La partida de Junco se suma a una dolorosa racha de pérdidas para el béisbol cubano: en noviembre de 2025 falleció Armando Capiró, figura icónica del deporte nacional, y en febrero de 2021 murió Cheíto Rodríguez, conocido como «El Señor Jonrón», marcando el fin de una generación que construyó la identidad del béisbol cubano en las décadas de 1970 y 1980.

Con la partida de Lázaro Junco desaparece una de las figuras más importantes de la historia del béisbol cubano, pero permanece intacto el legado de un hombre que convirtió el jonrón en su sello personal y cuyo nombre seguirá ocupando un lugar privilegiado en la memoria deportiva de la isla.