Madre cubana tras 30 horas de apagón: «yo veo niños creciendo sin esperanza»

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Una madre cubana identificada como Lety Lety publicó en Facebook un desgarrador testimonio sobre lo que significa sobrevivir más de 30 horas consecutivas sin electricidad en Cuba, y sobre cómo su hija de cuatro años ya aprendió a racionar la carga del ventilador para que su madre no tenga que abanicarse toda la noche.

En los días previos al relato, la familia solo había recibido dos horas de electricidad, insuficientes para cargar el ventilador con la batería completamente agotada.

Esa noche, con lluvia y calor insoportable, Lety tuvo que romper una caja de cartón y pasarse horas abanicando a su hija Erika, de cuatro años, mientras la niña lloraba entre el calor y los mosquitos.

Publicación en Facebook

Al día siguiente, cuando por fin el ventilador logró cargarse, Erika lo apagó sola al despertar. La explicación de la niña dejó a su madre sin palabras: «no mami, solo lo apagué para que no se me acabe la carga, para que tú no tengas que echarme aire con tu ventilador».

«Mi niña solo tiene cuatro años, pero ella, como cada niño en Cuba, ve a sus padres llorar sin lágrimas, estar deprimidos, alterados por no aguantar más», escribió la madre en su publicación.

El testimonio cierra con una inversión directa de la célebre frase de José Martí en La Edad de Oro: «Martí dijo los niños son la esperanza del mundo, pero yo veo niños creciendo sin esperanza».

El relato de Lety se suma a una cadena de voces que documentan el impacto humano de la peor crisis eléctrica que atraviesa Cuba en décadas.

El 29 de mayo, otra madre cubana publicó el mensaje viral «Estoy mentalmente agotada» tras 26 horas sin luz, agua ni internet, con sus hijas sin poder dormir por el calor.

Un estudio publicado en mayo reveló el devastador impacto psicológico de los apagones: el 55,4% de los afectados cayó en depresión extremadamente severa, el 66% presentó ansiedad severa y el 65,8% estrés extremo.

La crisis eléctrica que arrastra Cuba desde 2024 ha alcanzado en 2026 niveles históricos. Al 1 de junio, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 1,160 MW frente a una demanda de entre 2,689 y 3,100 MW, con un déficit proyectado de 1,940 MW para el pico nocturno.

En la Isla de la Juventud, la propia Unión Eléctrica reconoció el 30 de mayo que el territorio operaba con solo seis horas de electricidad al día, es decir, 18 horas de apagón diario.

En Santiago de Cuba, un directivo de la Empresa Eléctrica admitió el 1 de junio que en muchos casos ya no podían garantizar ni dos horas de servicio.

El 2 de junio, una falla en una subestación de La Habana provocó la salida de importantes instalaciones del sistema eléctrico nacional, agravando aún más la situación.

La ONU reportó que la crisis energética cubana ha provocado el aplazamiento de más de 96,000 cirugías y ha dejado a 3,000 niños con retrasos en su calendario de vacunación.

«Esta crisis está forzando a nuestros niños a crecer sin infancia, a madurar de golpe sin saber lo que es ser niño», escribió Lety Lety, resumiendo en una sola frase lo que millones de familias cubanas viven cada noche.