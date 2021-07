Cubano sobrevive tras ser arrastrado por el agua en el alcantarillado de Manzanillo

Pablo Piña Morales Foto © José Ortiz Benet/ Facebook

Un hombre que quiso botar la basura en una zanja cayó al agua y fue arrastrado casi un kilómetro por el interior de una alcantarilla en Manzanillo, Granma.

Pablo Piña Morales quiso aprovechar la fuerza de la lluvia para arrojar un saco de basura y que la corriente se lo llevara, pero resbaló y cayó.

"Me arrastró con una fuerza impresionante", dijo a la televisora local Golfovisión.

El curioso incidente ocurrió sobre las cinco de la tarde del miércoles pasado, durante la tormenta local severa que afectó a este municipio.

"No tardé ni cinco minutos en recorrer casi un kilómetro por todo el alcantarillado. Me pude agarrar a otro saco de basura, que coloqué en mi cabeza para evitar golpes en el cerebro o pincharme. ¡Oiga, lo que iba por ahí para abajo era un 'avión', compadre!", detalló.

Piña Morales, quien trabaja como hornero en la galletera La Demajagua, relató que en su recorrido "dobló" por el mercado La Kaba y entonces trató de respirar un poco.

"Ya en la avenida Primero de Mayo con la presión del agua salí disparado por la desembocadura de la alcantarilla, a un lado de la fábrica de calzados, muy cerquita del mar", precisó.

Allí fue rescatado por varias personas, tras casi diez minutos de agonía.

"Me montaron en un carro y me trasladaron hasta el hospital Celia Sánchez Manduley, donde me chequearon los médicos que estaban en el cuerpo de guardia. Afortunadamente, junto al gran susto, solo me llevé unos golpes por todo el cuerpo y los moretones. ¡Qué clase de susto!", concluyó.

El anciano reside en la calle Pedro Figueredo entre Tivolí y Girona.

De acuerdo con datos de Yoandris Figueredo, observador del radar situado en el municipio de Pilón, el miércoles "sobre Manzanillo se hizo un cono o arco de nubes cuya reflexividad fue de 58 DBZ, valor que indica la existencia de una alta densidad en las nubes con topes de altura de hasta 14 kilómetros. La amplia área convectiva con fuertes vientos, potentes descargas eléctricas y lluvia intensa, se dirigió después al suroeste, hacia el Golfo de Guacanayabo", lo cual propició la formación de una tormenta local severa.