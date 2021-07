Cantante cubano Emilio Frías denuncia maltrato en hospital de La Habana: "Creo que voy a tener que ir pa' la Plaza"

El cantante y compositor cubano Emilio Frías, conocido como El Niño, denunció una situación de maltrato y falta de ética profesional de la cual fue víctima junto a su pareja al momento de ser atendidos en el hospital Fructuoso Rodríguez de La Habana.

“Acabo de salir del Fructuoso Rodríguez con mi novia, que tiene una luxación en la mano. Se jorobó un dedo. Nos atendió un doctor extranjero, con el celular en la mano. No sé si estaba leyendo, escribiendo o jugando, pero eso es una falta de respeto”, dijo el cantante de la orquesta de música popular cubana El Niño y La Verdad.

En una directa de Facebook, Frías se refirió a la necesidad de denunciar a través de las redes sociales las cosas que están mal. Según relató, el médico les mandó a hacer una radiografía (Rayos X) de la mano y estuvieron esperando por el radiólogo unos 15 minutos.

“Cuando llega el tipo de la placa, porque no es un doctor, es un tipo… Llegó otra señora con la cadera fracturada y el tipo dijo: ‘¡Ño, de pin…!’, como si esto fuera… ¡Pero es que ese es su trabajo!”, contó el músico quejándose por la falta de profesionalidad y la deshumanización que afecta a muchos de los trabajadores de la salud cubanos.

Indignado por el trato recibido y la actitud de los profesionales que le atendieron, Frías quiso reclamar ante los responsables del centro hospitalario. Según su testimonio, vino una mujer “con tremenda mala forma, con tremenda mala onda”, que también lo maltrató.

“Me ordenó sentarme. No, yo no estoy en una escuela. Esto es una falta de respeto”, criticó el músico, señalando las malas formas y la ausencia de modales que se exigen en una profesión que se supone tan sensible a los problemas de las personas.

Dejando claro el respeto que siente por la mayoría de doctores y personal de salud, entre cuyos profesionales cuenta con varios amigos, Frías cuestionó la actitud de otros profesionales médicos cuya indolencia y falta de ética los llevan a comportamientos groseros y en ocasiones corruptos. La tan llevada y traída gratuidad del sistema de salud cubano, para Frías, no justifica una atención tan poco profesional, descortés y mediocre.

“Para rematar, me dicen que hay que enyesar; pero no tenían yeso. ¿Entonces, para qué mandan algo que no tienen? ¿Qué cosa es esto?”, se preguntó el artista. Su evidente malestar fue captado por otra trabajadora del hospital, quien le dijo al cantante que se fuera “pa’ la plaza” si quería protestar.

“Ah bueno. Me dijeron de aquí que tengo que ir pa’ la plaza… ¡Pues creo que voy a tener que ir pa’ la plaza!”, expresó el músico convencido de la razón que le asistía en su protesta. Por ello mismo pidió que compartieran su directa, “porque hay que seguir denunciando, pa’ que la gente haga lo que tenga que hacer”.

Con un sistema de salud colapsado por el impacto del coronavirus y la falta de inversiones y de políticas públicas que garanticen una adecuada atención sanitaria; con la plantilla de trabajadores afectada por la exportación de servicios médicos que han sido tachados como formas de esclavitud moderna; y con el estado ruinoso de las instalaciones, la falta de medicamentos y la impunidad que reviste la praxis médica en la isla, crece el número de cubanos que claman por un cambio ante la falta de reacción y sensibilidad de las autoridades.

“Mi gente yo puedo entender todo lo que no tenemos, pero lo que no puedo entender es la indolencia, el maltrato, la mala forma para todo. Si esto es lo que me van a dar gratis, prefiero que me lo cobren y que valga la pena. Si, total, aquí todo lo cobran. Que nadie les haga un cuento: esto aquí está cada vez peor”, señaló Frías en los más de mil comentarios que recibió su directa.

A una señora que en los comentarios (la gran mayoría de los cuales dieron la razón al músico) le reprochaba que su denuncia solo servía para dar alas al “enemigo”, este le contestaba: “Perdón señora, pero ¿de qué enemigo usted me habla? Mi enemigo lo vi hoy en ese hospital, los veo día a día en el sufrimiento de mi pueblo. Por respeto a sus canas mejor dejemos esto aquí. Si la decepcioné, lo siento. Yo también estoy bastante decepcionado y debió haber visto el vídeo completo para poder escuchar como hablo bien de la medicina y el personal médico de mi país. Pero, ¿lo que me pasó? Mejor le pido que se cuide mucho y no coja lucha conmigo, que si le da un dolor de cabeza no hay ni Duralgina.”

Entre los comentaristas que apoyaron su denuncia hubo muchos que contaron experiencias similares a las sufridas por el músico, y le expresaron su solidaridad. Uno de ellos deseaba que su denuncia no fuera a traerle problemas:

“Bueno hermano, ojalá no tengas repercusiones negativas. Ya sabes cómo se comportan contra las personas que denuncian en Internet estos malos ratos”, le escribió. A lo que Frías contestó: “Me da igual, la verdad, lo que está mal, está mal”. Y añadió en otra de sus repuestas: “Esto cada vez va más para atrás, el bloqueo empieza aquí adentro, lo demás es muela”, concluyó