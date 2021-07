Emotivo mensaje de Carlos Varela en concierto en Miami

El reconocido cantautor cubano Carlos Varela emocionó a los asistentes a un concierto en el Flamingo Theater Bar, el pasado fin de semana, cuando pidió "una luz" por los artistas cubanos que están en prisión y por el sueño de una Cuba mejor.

“Saca toda la luz, saca tu mechero, saca tu móvil, quiero una luz... Una luz por todos los artistas cubanos que hoy están en prisión, una luz porque un día se cumpla el sueño de una Cuba mejor, una luz por ese familiar en el que estás pensando ahora ‘si estuviera aquí’, dijo el autor de "Guillermo Tell", quien pidió también una luz "por los inocentes niños que han muerto en derrumbes allá en derrumbes acá".

Hace más de un mes Carlos Varela celebró en sus redes sociales el éxito de venta de tres conciertos suyos programados entre el viernes 2 y el domingo 4 de julio en Miami y agradeció a sus seguidores por la acogida.

Figura incómoda para el oficialismo en Cuba, Carlos Varela celebró el inicio de 2021 con un significativo fragmento de su canción “El niño, los sueños y el reloj de arena”, de su disco Como los Peces (1995), que aludía directamente a la necesidad de un cambio en Cuba.

“Aunque no me hago ilusiones / algo tendrá que cambiar / aunque yo sueñe canciones y otros prefieran callar”, escribió Varela en Facebook recién iniciado el año. Pese a que no aludió de forma directa a la situación en Cuba, así lo interpretaron numerosos seguidores en los comentarios a su publicación.

A comienzos de diciembre, Carlos Varela salió en defensa de los artistas que piden un aumento de libertades políticas, creativas y de expresión en Cuba. "Hay actores, músicos, teatristas, escritores, que solo piden y quieren respeto por sus ideas y por una necesidad de dialogar", declaró entonces en entrevista con CNN.

El importante trovador cubano refirió que la gente en Cuba no está encerrada en una burbuja de información que llega solo de una parte, y precisó que gracias a las redes sociales las personas se sienten en la isla cada vez más con derecho a expresar su criterio.

Previamente, el cantautor cubano también salió en defensa de los huelguistas de San Isidro en un contundente texto que de fuerte implicación en las actuales circunstancias en la isla. "¿Cuándo serán escuchados los nietos de Guillermo Tell?", se preguntaba Carlos Varela en un escrito donde levantó la voz en favor del arte, del derecho a disentir y de la libertad de expresión.