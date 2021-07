Elsa golpea con vientos de tormenta tropical los Cayos de Florida

Efectos de Elsa en Cayo Hueso, Florida. Foto © Reporte de Telemundo 51

La tormenta tropical Elsa impacta con fuertes vientos y lluvia este martes los Cayos de Florida, mientras se espera que siga rumbo hacia la costa oeste, cerca de Tampa.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) dijo que está activa una vigilancia de huracanes y una advertencia de tormenta tropical para la costa del Golfo de Florida.

Temprano se había emitido vigilancia de huracán para porciones de la costa noroeste de Florida, en la zona del Big Bend que se mantiene vigente. Según el boletín de las 11:00 a.m. (hora del Este) del NHC, Elsa avanzaba con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora en dirección norte noroeste a una velocidad de 10 mph. Se encontraba a unas 65 millas del noroeste de Cayo Hueso y 215 millas de Tampa.

De momento, los modelos de pronóstico no consideran que alcance nuevamente categoría de huracán. Hay posibilidades de tormentas de intensas a severas no solo en los Cayos, y la costa oeste, sino también en sectores de la costa del sureste. No se descartan tornados e inundaciones leves.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, declaró la emergencia en varios condados del estado para obtener recursos y atender las posibles consecuencias por Elsa. La tormenta no debe afectar seriamente los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach, aunque dejará precipitaciones durante gran parte del martes.

Es posible que en la jornada haya inundaciones locales y posibilidad de tornados, por lo que se recomienda estar atentos a las advertencias. La cantidad de lluvia en algunos sectores pudiera generar inundaciones locales.

Los condados afectados por el estado de emergencia incluyen: Miami-Dade, Monroe, Charlotte, Citrus, Collier, DeSoto, Hardee, Hernando, Hillsborough, Lee, Levy, Manatee, Pasco, Pinellas y Sarasota.

Elsa salió al mar, con rumbo a Florida, alrededor de las 10:00 pm (hora local) en un punto entre Rincón de Guanaco y Jaruco, en la provincia de Mayabeque, manteniendo significativas lluvias en parte del archipiélago.