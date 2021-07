Marichal celebra 16 años de su llegada a Estados Unidos: Veíamos los fuegos artificiales desde el mar

El rapero cubano Marichal Foto © Captura de video Yotube / Guarapito mea poste

El rapero cubano Michael Marichal celebró los 16 años de residencia en Estados Unidos y recordó el momento de su llegada en una embarcación desde la que vio los fuegos artificiales del 4 de julio en Miami.

“El 5 de Julio de 2006 puse mis pies descalzos en la orilla de Key Largo. 80 horas navegando entre tiburones, con sed. Mi único equipaje era las ganas de ser libre y prosperar. Llevo 16 años celebrando esa meta. En el capitalismo logré lo que en años el socialismo me negó. ¡Grande USA!”, contó el rapero en Twitter.

En un video que compartió, el rapero recordó la travesía que lo llevó a Estados Unidos hace 16 años, pero también aprovechó la ocasión del Día de la Independencia para agradecer a la tierra que le brindó la oportunidad de vivir con dignidad, expresarse libremente y crecer como persona y artista.

“Saludos familia. Estoy aquí en el estudio haciendo un disco nuevo que se llama ‘Mirar por dentro’, con temas más espirituales. Y quería hacer una pausa para decirles que un día como hoy, pero del 2006, yo pisé tierra en Estados Unidos”, empezó diciendo el artista en su mensaje.

“Yo llegué descalzo, sin camisa, lleno de picaduras de mosquitos. Yo me pasé 80 horas navegando, yo vi tiburones; y logré llegar el 5 de Julio. Desde el día 4 ya veía los fuegos artificiales de la celebración del 4 de Julio. Los veíamos desde el mar, pero yo llegué el 5, de día”, relató Marichal.

Sentado en su estudio de grabación, el rapero compartió sus reflexiones sobre esa experiencia: “30 años antes yo no tenía ni una bicicleta y en el primer año en Estados Unidos me pude comprar mi primer carro. Hoy cumplo 16 años de vivir en este país y ya he tenido como 6 o 7 carros”.

Dando fe del llamado “sueño americano”, Marichal siguió con su relato: “Ahora tengo mi propio estudio de grabación”, dijo mientras lo mostraba en su vide.

“El mensaje de esto es que cuando tú vienes con deseos de salir adelante y triunfar en tu equipaje; y llegas a un país que te provee de esos recursos y oportunidades: entonces usted sale adelante y usted triunfa”, dijo el artista con satisfacción.

Sin embargo, precisó: “Si vienes a comer mierda, entonces no”. La experiencia de 16 años de exilio basta para comprender que el capitalismo es un sistema que exige del individuo una disposición especial para el trabajo y la competencia, y que quienes no lo asimilan, no consiguen abrirse camino.

Por eso Marichal insistió: “Pero si vienes a trabajar y a perseguir tus sueños, los vas a lograr. Así que estoy muy feliz porque un día como hoy llegué a este país que me abrió las puertas, y al que estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad de buscarme la vida”.

Autor y colaborador en varios de los temas más conocidos del rap contestatario cubano, Marichal ha compuesto varios de los temas interpretados por el conjunto de raperos cubanos agrupados en el álbum La Resistencia.

El Invasor, Daryelo Sánchez, Keren Kmanway, Real Beltrán, NavyPro, El Ejército, FlowT, El Analista unieron sus voces a la de Marichal para dedicar el primer single de La Resistencia al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, bajo el título ‘DiazCaldosa’.

Otros temas suyos como ‘Mercenarios Terroristas’, ‘Guarapito Mea Poste’, ‘Humberto’ o el hit de ‘Oe policía pinga’, dan una idea de la madurez y la libertad creativa alcanzada por una de las voces cubanas más duras en su crítica al régimen totalitario cubano.