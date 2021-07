Tormenta atormentada y otros errores de la prensa oficialista cubana durante cobertura por Elsa

Dijo Einstein que la cosa más incomprensible del universo es que, al final, resulta comprensible; con lo cual una “tormenta atormentada” puede parecer una tautología que no explica, en términos científicos, qué pasó este lunes con la tormenta Elsa… pero no se puede descartar que la comprendamos dentro de 62 mil milenios.

“Ese descenso tan marcado de la velocidad de traslación dejó a la tormenta tropical en cierto estado… vamos a decirle… atormentada, por decirle de alguna manera”, informó este lunes la presentadora del parte meteorológico de la televisión cubana, mientras millones de cubanos se quedaban hipnotizados por la noticia de lo sucedido.

Es cierto que la meteorología no es una ciencia exacta, sino un compendio de modelos físicos y matemáticos que se combinan para ofrecer una predicción revestida de instrumentos de medición. Algo que los mortales de hoy puedan escuchar y entender como un dictum climatológico, algo más cercano a las leyes de la termodinámica que a la lógica de “cuando marzo mayea, mayo marcea”.

Pero los meteorólogos son humanos, y mayean y marcean como todos los demás. En Cuba, además, tienen que hacer la cola del pollo, cocinar el pollo en apagón y comerse el pollo dando gracias a la revolución, sin tomar café, sin rendirse y dispuestos a dar la vida por mantener esa “privilegiada” situación, y dando gracias a la piedra. Con lo cual, a la hora de hablar de una tormenta, es lógico que les parezca “atormentada”.

Un día de sol soleado o de nubes nubladas no deja de ser el pronóstico de algo que tendrá explicación y será comprensible en el futuro, como enunció Einstein en su paradójica frase. Como tendrá explicación también que los guantanameros hayan tenido “cuevas adaptadas” para refugiarse del paso de Elsa, por mucho que ahora uno se pregunte por qué los evacuaron a cuevas y no a hoteles, que están vacíos y no tienen que ser “adaptados” para ser habitables.

Llegará el día que los cubanos comprendan estos misterios del universo, creados para ellos por un poder totalitario. Como también llegará a ser comprensible que se sometan a ese poder sin huracanarse, sin pedir a coro un rabo de nubes. Porque, como diría Blake, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría.

La tormenta atormentada, las cuevas adaptadas, la escala de Richter de los ciclones, o la guantanamera Ciénaga de Zapata, son todas ellas pifias del parte meteorológico de los medios oficialistas cubanos que han hecho las delicias de unas redes sociales que, además del malestar, se prestan rápidamente a dar cauce a la risa.

“Eso es la falta de vitamina B12”, comentó un usuario para explicarse las tautologías y las pifias de la televisión cubana. Sin embargo, otro consideró que “después de tener a Humbertico en cámara, lo demás es bobería”.

“No dudo que en cualquier momento encuentren la Niña, la Pinta y la Santa María por Bariay. Y ojo, no dudo que esas ‘cuevas adaptadas’ las entreguen en el plan de viviendas y hagan una comunidad de ‘nuevo tipo’. De los comunistas estos se puede esperar cualquier cosa”, opinó otro de los internautas cubanos.

“Dios mío, no puedo creer esto. Con gran dominio de la comunicación y precisión en las cifras nos deja saber que: el Homocubensis regresó sin querer, a la edad de piedra. Solo nos falta el taparrabos de hojas de plátano. ¡Qué fuerte está eso!”, indicó otro de los televidentes de las noticias de Guantánamo.

¿Qué es una cueva adaptada?, preguntaba otra internauta. A lo que respondió otro con humor: “Una cueva adaptada consiste en estos elementos: 1- la cueva, 2- una yagua pa’ dormir, 3- otra yagua pa’ taparse, 4- un mazo de escoba amarga pa’ espantar los mosquitos. Gracias”. Mientras otro explicaba de forma más breve: “el lugar donde pararan todos los cubanos de seguir apoyo apoyando al régimen”.

Evaluando todo el cúmulo de novedades aportadas por la tormenta tropical Elsa al lenguaje, la sociología, la metrología y la geografía cubana, otra usuaria de Twitter comentó: “No podemos negar que Elsa ha marcado una etapa importante para el aprendizaje en Cuba”. O como diría Epicuro: “En una disputa filosófica, gana más el que es derrotado, porque aprende más”.

Eso, o como diría Wilde: “Puedo creer cualquier cosa, siempre que sea completamente increíble”. Menos paradójico y más indulgente resultó el comentario de otro cubano: “¿Y si les perdonamos por las horas de insomnio, de preparación y el tiempo alejados de sus familias en momentos como estos? Errar es humano, por favor”. Sea.