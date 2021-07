Buscan a joven de 18 años desaparecida en La Habana

La joven desaparecida, Raquel Reyes Sánchez, de 18 años Foto © Facebook/Yuxeli Sánchez

La joven cubana Raquel Reyes Sánchez, de 18 años, se encuentra ausente de su hogar en el reparto Miraflores, en el habanero municipio Boyeros desde el sábado 3 de julio.

La desaparición de la joven ha sido denunciada por su madre Yuxeli Sánchez y en el perfil de Facebook de AmberCuba, una iniciativa sin fines de lucro de la sociedad civil cubana para el aviso temprano y seguimiento de las desapariciones en la isla.

La madre de la joven, Yuxeli Sánchez, realizó la denuncia correspondiente a las autoridades y compartió la información en su perfil de Facebook, solicitando cualquier información sobre el paradero de la niña a los teléfonos 76430194 ó 53565166.

“El sábado por la noche nosotros nos acostamos normal y cuando yo desperté el domingo la niña no estaba” -dijo la madre a AmberCuba- “Ella o se estaba escribiendo con alguien por WhatsApp, o alguien la llamo, o ya tenía cuadrado con alguien”.

“Ya y fui hasta la policía, hemos hablado con todos los números que he podido localizar. No he podido hacer otra cosa”, agregó.

La familia, que aunque es natural de Holguín en estos momentos reside en el municipio Boyeros, explicó que Raquel vestía al momento de su desaparición un juego de licra, negro y morado, y un abrigo gris de capucha.

Raquel salió solamente con 50 pesos en moneda nacional y hasta este momento no responde a las llamadas telefónicas de sus familiares. Su teléfono está apagado y se desconoce su paradero.

“Por favor solo necesito saber que está bien que me llame. No pasa nada. Ya no puedo más con esta situación de no saber nada”, suplicó la madre en sus redes sociales, donde pidió que la información se comparta con el fin de dar cuanto antes con el paradero de su hija.