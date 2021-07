La hija de Daddy Yankee publica fotos inéditas de su 25 cumpleaños en el que le pidieron matrimonio

Jesaaelys Marie con su novio y sus padres Daddy Yankee y Mireddys González Foto © Instagram / Jesaaelys Marie

Han pasado tres semanas desde que Jesaaelys Marie, hija del famoso reguetonero Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, cumplió 25 años. Una edad que recibió de la manera más especial: ¡con una pedida de matrimonio!

Su pareja, Carlos Olmo se arrodilló durante su fiesta de cumpleaños para pedirle que se case con él, una pregunta a la que la influencer respondió que sí. ¡Qué viva el amor!

Testigos de este momento muy especial fueron los orgullosos padres de la cumpleañera, que unas semanas después ha querido recordar aquel día con algunas fotografías que reflejan la ilusión y emoción que sintió en su cumpleaños.

La joven, que es una de las influencer latinas más populares de Instagram, compartió un álbum repleto de imágenes que tomaron en su día. En ellas podemos ver a Jesaaelys mostrando su anillo de compromiso, posando con sus padres o con la increíble tarta de cumpleaños que tuvo.

"Finalmente después de 3 semanas quería compartir con ustedes algunas fotos de un día muy especial lleno de felicidad, amor y alegría rodeados de FAMILIA. 18 de junio de 2021 OFICIALMENTE COMPROMETIDA", anunció Jesaaelys junto a la colección de preciosas instantáneas.

"Charles Olmo, quién diría que serías tú la persona ideal para esta loca que no trae manual de instrucciones. No desearía que fuese otra persona que no seas tú! TE AMO TANTO", añadió junto a los hashtags 'Hay boda', 'Claro que sí' y 'Comprometida'.

Sus seguidores han inundado su tablón de comentarios de felicitaciones y los mejores deseos para los futuros marido y mujer.

El cumpleaños de la hija más famosa del Big Boss fue el pasado 18 de junio, día en el que su chico le pidió matrimonio. Entonces el vídeo de la pedida se volvió viral en las redes sociales, y ahora son muchos los que esperan impacientes la boda de los jóvenes enamorados, que seguro será uno de los eventos de la temporada.

Aunque durante años la familia del famoso reguetonero puertorriqueño ha sido un misterio, en la última época gracias a las redes sociales y los perfiles de su mujer e hijos hemos podido conocer un poco más a la familia Ayala-González.

Además de Jesaaelys, Daddy Yankee es papá de Yamilette y Jeremy.

