Activista cubana Yamilka Lafita sufre crisis de epilepsia tras ser obligada a esperar por 4 horas en unidad de la PNR

Yamilka Lafita, activista cubana. Foto © Facebook / Lara Croft

La activista cubana e historiadora del arte, Yamilka Lafita, sufrió una crisis de epilepsia tras esperar durante 4 horas en una unidad policial de Cojímar, La Habana, a propósito de una citación prevista.

“Estuve desde las 9: 30 de la mañana hasta la 1: 30 de la tarde en la estación de policía de Cojímar, esperando por la persona que me iba a atender. Nunca llegó”, informa la joven a través de una transmisión directa mientras muestra los vendajes en su muñeca producto de la medicación recibida.

Según explica la joven, salió de su casa sin tomar las pastillas para controlar los cuadros de epilepsia que padece. “No quería responder a la entrevista bajo los efectos de ningún medicamento”, indicó.

“Me dio una crisis de epilepsia y tuve que parar en el hospital de Cojímar. Perdí la noción del tiempo. No pude hacer la famosa entrevista porque estas personas se demoraron horas. Esperé al sol. Mis amigos cercanos conocen que yo estoy bajo tratamiento médico debido a mi epilepsia”, detalló la historiadora del arte y miembro de la plataforma 27N.

Lafita sufría vigilancia permanente de un oficial de la PNR en los alrededores de su domicilio. El estado de sitio ilegal le impedía salir libremente de su casa. No obstante, se le permitió responder al interrogatorio de la Seguridad del Estado disfrazado bajo el término de “entrevista”.

“Le expliqué a la persona que me estaba vigilando esta mañana -que era la misma que me estaba esperando en la estación una vez que llegué- que me sentía mal. Se lo dije más de una vez. Él parece que intentó apresurar el encuentro, pero no sé. Ahora, tener 4 horas a una persona esperando para una entrevista es abusivo” indicó la joven.

La crisis epiléptica apareció tras 4 horas sin ingerir alimentos, agua o medicamentos, a la espera del oficial David, como se hace llamar.

“Me dio una crisis. En Cojímar me atendieron súper bien, se movilizaron rapidísimo. Pudo haber sido una crisis de pánico pero al ser epiléptica grado 3, se desencadenan los mismos síntomas”, informaron a la joven los especialistas que la trataron.

No obstante, aunque el estado de salud de Lafita era visiblemente débil, aseguró que saldría a reclamar la liberación de sus amigos detenidos este miércoles si en la noche no se encontraban en sus hogares.

“Si en la noche mis amigos siguen detenidos, yo saldré a buscarlos. Sé a dónde debo ir: a la estación de Cuba y Chacón. Y saldré todos los días si fuera necesario”.

Yamilka Lafita tiene otra cita prevista en la misma unidad policial para mañana jueves.