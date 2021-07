Abuela desesperada por la crisis de medicamentos en Cuba: "¿A dónde vamos a parar?"

"Llevo cuatro días con asma, no hay spray, no hay aminofilina, no hay duralgina para los dolores. ¿Dónde está la potencia mundial de medicinas que decía Fidel? ¿Qué rumbo cogieron eso medicamentos?", dijo la mujer.