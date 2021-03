Madre culpa a Díaz-Canel del sufrimiento de millones de cubanos

Una madre cubana envió un mensaje público al gobernante Miguel Díaz-Canel, en el que lo responsabiliza por la grave crisis económica que atraviesa el pueblo.

Katia Hernández Torres, residente en Pinar del Rio, le recrimina al dirigente el haber iniciado un proceso de reordenamiento económico y monetario en plena pandemia, una decisión que solo ha venido a agravar el desabastecimiento de productos de primera necesidad en la Isla.

"Con tu reordenamiento has acabado con el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba se está muriendo de hambre, de sufrimiento. El pueblo de Cuba está devastado, Díaz-Canel", cuestionó.

"El pueblo de Cuba no tiene comida, no tiene medicamentos, las madres están desesperadas en Internet buscando medicamentos para sus hijos, Díaz-Canel. ¿Dónde está la potencia médica, dónde está? Porque ni sal tenemos para comer, Díaz-Canel", añadió.

La emisión de la directa de esta cubana corrió a cargo de la organización estadounidense Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, y fue compartida en el muro de Facebook del portal digital Noticias de Cuba Hoy.

Con gran indignación y a veces al borde de las lágrimas, Hernández Torres aseguró que la causa de los problemas en Cuba el bloqueo interno impuesto por quienes ostentan el poder: Díaz-Canel, Marino Murillo y Raúl Castro.

"Mientras un pueblo sufre, mientras un pueblo está devastado, mientras las madres estamos desesperadas, mientras los hijos estamos desesperados porque no tenemos comida, porque no tenemos medicamentos, Díaz-Canel, porque has acabado con el pueblo de Cuba", subrayó.

Hernández Torres, quien vive en el poblado rural de San Diego de los Baños, municipio Los Palacios, dijo que como el gobierno no entregará nunca el poder, ella está plantada y seguirá alzando su voz de denuncia, en nombre de aquellos que no tienen voz.

"Porque es difícil ver a tu familia que se está destruyendo, es difícil ver el pueblo de Cuba que está padeciendo de miles de necesidades, Díaz-Canel. Es difícil ver las colas kilométricas en plena pandemia, es muy difícil saber que no tienes ni un medicamento ni un antibiótico", describió.

"Por tu culpa. Eres tú el responsable de ver a 11 millones de cubanos que están sufriendo. Tú no vales nada, tú y tu cúpula y todos los que te siguen: el gobierno, el partido... No tengo miedo. Yo sé de tu represión, de tus esbirros. Yo sé que cuando salga a la calle me van a caer a tranca y a palos, Díaz-Canel. No tengo miedo", concluyó.

Este viernes, horas después de la publicación del video, Katia Hernández Torres denunció a Martí Noticias que está vigilada y amenazada por efectivos de la Policía entre ellos el jefe de sector, otros oficiales y hasta guardias forestales, quienes no le permiten salir de su casa.

"Yo sé que, si yo salgo, ya esto es un polvorín. Vamos a ver si intentan entrar a la casa. Desde hace dos días el jeep de la guardia operativa está dando rondas continuamente por el barrio. Sí, tengo temor, porque tengo dos hijos, tengo una familia, pero reitero que lo que yo dije es la verdad", reiteró.