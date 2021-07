Críticas a Bruno Rodríguez por tuitear un meme sobre la política de EE.UU. hacia Cuba

Bruno Rodríguez Parrilla Foto © Radio Cubana

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla compartió en su cuenta de Twitter un meme para referirse a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y no le han faltado las críticas de los usuarios.

Al parecer Rodríguez intentó hacerse el gracioso en sus redes sociales, pero sus compatriotas no le han perdonado que en medio de la crisis actual, un alto funcionario esté dedicando tiempo a elaborar chistes y subirlos a Internet.

El meme en cuestión muestra al personaje humorístico británico Míster Bean haciendo un examen mientras trata de fijarse del hombre que está sentado al lado.

Bean representa la política del gobierno estadounidense hacia Cuba en 2021, y el otro hombre es la política del año pasado. O sea, que para el canciller cubano, el presidente Joe Biden está repitiendo lo que hizo su predecesor, Donald Trump.

"Ustedes llevan copiándose 62 años y son sus mismos directores, profesores y no dejan que nadie entre a sus aulas a inspeccionarlos, ustedes y solos ustedes, no dejan a la comisión de derechos humanos entrar ni delegados de la Unión Europea, a nadie", denunció otro.

"... Yo creo que más fracasada que la política de USA hacia Cuba han sido los 62 años de roboilusión comunista que han destruido la sociedad cubana en su totalidad...", señaló un licenciado en cultura física.

Algunos le pagaron al funcionario con la misma moneda y le respondieron con otros memes.

"Qué falta de profesionalidad y protocolo. Un ministro de Relaciones Exteriores publicando memes en su cuenta oficial. Bueno, ¿qué podemos esperar de funcionarios que actúan en los salones de la ONU como si estuvieran en un solar de la Habana Vieja?", cuestionó un internauta.

"No me molestan los memes, me gustan, pero estamos hablando de la cuenta oficial de un canciller. Se ve bien vulgar y bajo, sinceramente. Deja mucho que desear de la Cancillería de la República de Cuba", añadió.

"Bravo, crisis alimentaria, sanitaria y viene un huracán y el que maneja la cuenta del ministro de exteriores poniendo memes", cuestionó un licenciado en educación.

En mayo, Rodríguez Parrilla afirmó que la postura del presidente Joe Biden respecto a las relaciones de Washington con La Habana no se diferencian de la que adoptó la administración de Donald Trump.

"Prioridades declaradas de EE.UU. en materia de DDHH, liderazgo en enfrentamiento a la COVID-19 y rectificación de las políticas atroces del gobierno anterior, contrastan con la evidente indiferencia e insensibilidad con que el gobierno de Biden aplica contra Cuba las políticas de Trump", escribió en su cuenta de Twitter.