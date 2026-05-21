Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de «instigar una agresión militar» contra Cuba

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este jueves al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio de mentir para instigar una agresión militar contra Cuba que, según advirtió, «provocaría el derramamiento de sangre de cubanos y estadounidenses».
El mensaje, publicado en la red social X, es una respuesta directa a las declaraciones de Rubio ante la prensa, en las que el jefe de la diplomacia estadounidense calificó a Cuba de «Estado fallido», reafirmó que la isla representa una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. y advirtió sobre un posible colapso sistémico. Rubio admitió además que no ve «mucho avance» en las negociaciones con el régimen cubano.
Rodríguez rechazó que Cuba suponga amenaza alguna para Washington y revirtió el argumento: «Es el gobierno estadounidense el que agrede de forma despiadada y sistemática al pueblo cubano y el que se ha enfrascado en los últimos meses en provocar la desesperación de la población y el derrumbe de la economía, prohibiendo la importación de combustible y reforzando el carácter extraterritorial del bloqueo».
El canciller también calificó de «falsedad» la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, sosteniendo que ha sido EE.UU. quien «ha actuado con complicidad e impunidad durante décadas al permitir la organización y ejecución de acciones terroristas contra Cuba desde su territorio, y dar albergue a connotados terroristas confesos».
Por último, Rodríguez apuntó directamente a Rubio como responsable de la presión económica: «Conoce bien el Secretario de Estado que el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, del que ha sido artífice con ensañamiento, es el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba, con efecto integral y destructivo en todos los sectores del país, incluyendo el privado».
El intercambio se produce en un momento de escalada sin precedentes. Este miércoles, el Departamento de Justicia desclasificó la acusación formal de un gran jurado federal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos. Rubio afirmó que Castro es «un fugitivo de la justicia estadounidense» y prometió traerlo a EE.UU.
Ese mismo día llegó al Caribe el portaaviones USS Nimitz, desplegado por el Comando Sur. Trump descartó que el buque busque intimidar a Cuba, afirmando: «Para nada. Vamos a ayudarlos».
Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones energéticas entre 80% y 90% y provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio cubano.
Esta no es la primera vez que Rodríguez lanza advertencias en este tono. El 8 de mayo, en una entrevista desde La Habana, ya había hablado sobre «consecuencias inimaginables» de un ataque, incluyendo pérdida de vidas cubanas y estadounidenses, y el 13 de mayo insistió en que habría un «baño de sangre» si EE.UU. atacaba la isla.
Rubio, por su parte, fue categórico sobre las perspectivas de un acuerdo: «La probabilidad de que eso ocurra con quienes están actualmente en el poder no es alta», reconoció, aunque precisó que la preferencia de Trump sigue siendo «un acuerdo negociado y pacífico».
Preguntas frecuentes sobre las tensiones entre Cuba y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué acusa Bruno Rodríguez a Marco Rubio respecto a Cuba?
Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de instigar una agresión militar contra Cuba. El canciller cubano sostiene que Rubio miente para justificar una intervención que podría causar un derramamiento de sangre entre cubanos y estadounidenses.
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¿Cuál es la posición de Cuba sobre la acusación contra Raúl Castro?
El gobierno cubano califica de "farsa" la acusación penal contra Raúl Castro. Bruno Rodríguez y otros líderes cubanos defienden que el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate fue un acto de legítima defensa en espacio aéreo cubano, rechazando la versión estadounidense de que ocurrió sobre aguas internacionales.
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¿Cómo afecta el embargo petrolero a la crisis energética en Cuba?
El embargo petrolero ha reducido las importaciones de combustible a Cuba entre un 80% y un 90%, lo que ha provocado apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio cubano. Esta situación es parte de las sanciones impuestas por la administración Trump para presionar al régimen cubano.
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¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre el régimen cubano según Marco Rubio?
Marco Rubio describe al régimen cubano como un "estado fallido" y una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.. Afirma que la economía cubana necesita un cambio, y que el régimen comunista es incompetente. Rubio también ha señalado que GAESA, el conglomerado militar-empresarial, controla gran parte de la economía cubana en detrimento del pueblo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.