Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de «instigar una agresión militar» contra Cuba

Vídeos relacionados:

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este jueves al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio de mentir para instigar una agresión militar contra Cuba que, según advirtió, «provocaría el derramamiento de sangre de cubanos y estadounidenses».

El mensaje, publicado en la red social X, es una respuesta directa a las declaraciones de Rubio ante la prensa, en las que el jefe de la diplomacia estadounidense calificó a Cuba de «Estado fallido», reafirmó que la isla representa una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. y advirtió sobre un posible colapso sistémico. Rubio admitió además que no ve «mucho avance» en las negociaciones con el régimen cubano.

Rodríguez rechazó que Cuba suponga amenaza alguna para Washington y revirtió el argumento: «Es el gobierno estadounidense el que agrede de forma despiadada y sistemática al pueblo cubano y el que se ha enfrascado en los últimos meses en provocar la desesperación de la población y el derrumbe de la economía, prohibiendo la importación de combustible y reforzando el carácter extraterritorial del bloqueo».

El canciller también calificó de «falsedad» la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, sosteniendo que ha sido EE.UU. quien «ha actuado con complicidad e impunidad durante décadas al permitir la organización y ejecución de acciones terroristas contra Cuba desde su territorio, y dar albergue a connotados terroristas confesos».

Por último, Rodríguez apuntó directamente a Rubio como responsable de la presión económica: «Conoce bien el Secretario de Estado que el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, del que ha sido artífice con ensañamiento, es el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba, con efecto integral y destructivo en todos los sectores del país, incluyendo el privado».

El intercambio se produce en un momento de escalada sin precedentes. Este miércoles, el Departamento de Justicia desclasificó la acusación formal de un gran jurado federal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos. Rubio afirmó que Castro es «un fugitivo de la justicia estadounidense» y prometió traerlo a EE.UU.

Ese mismo día llegó al Caribe el portaaviones USS Nimitz, desplegado por el Comando Sur. Trump descartó que el buque busque intimidar a Cuba, afirmando: «Para nada. Vamos a ayudarlos».

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones energéticas entre 80% y 90% y provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio cubano.

Esta no es la primera vez que Rodríguez lanza advertencias en este tono. El 8 de mayo, en una entrevista desde La Habana, ya había hablado sobre «consecuencias inimaginables» de un ataque, incluyendo pérdida de vidas cubanas y estadounidenses, y el 13 de mayo insistió en que habría un «baño de sangre» si EE.UU. atacaba la isla.

Rubio, por su parte, fue categórico sobre las perspectivas de un acuerdo: «La probabilidad de que eso ocurra con quienes están actualmente en el poder no es alta», reconoció, aunque precisó que la preferencia de Trump sigue siendo «un acuerdo negociado y pacífico».