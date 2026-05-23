Bruno Rodríguez: «El gobierno de EEUU insiste en manipular el trabajo solidario» de las misiones médicas

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aprovechó este sábado el 63 aniversario del inicio de la colaboración médica cubana para acusar al gobierno de Estados Unidos de «manipular el trabajo solidario y humanista» de los cooperantes de la isla y de amenazar a los Estados receptores.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Rodríguez defendió el programa como «una demostración del compromiso solidario con la justicia social y la salud de los pueblos del mundo» y reiteró que Cuba mantendrá su cooperación médica internacional pese a las presiones de Washington.

«Desde la primera misión en Argelia, 605,000 doctores y profesionales de la salud de Cuba han llevado la atención médica y la formación de profesionales de la salud a las comunidades que más lo han necesitado en 165 países», escribió el ministro de Relaciones Exteriores.

La primera brigada médica cubana partió hacia Argelia el 23 de mayo de 1963, apenas un año después de la independencia de ese país, en respuesta a la grave escasez de personal sanitario que enfrentaba. La misión estuvo integrada por 53 profesionales —29 médicos, cuatro estomatólogos, 14 enfermeros y siete técnicos de salud— y regresó a Cuba el 23 de julio de 1965.

Las declaraciones del canciller se producen en un contexto de creciente presión estadounidense sobre los países receptores de médicos cubanos. En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio anunció restricciones de visado contra funcionarios cubanos y extranjeros vinculados al programa, al que Washington califica de «trabajo forzoso» y «tráfico humano».

En junio de 2025, las sanciones se extendieron a funcionarios centroamericanos por su participación en la contratación de médicos cubanos, y en agosto de ese año Washington amplió las restricciones migratorias a funcionarios de Cuba, África y Granada, así como a funcionarios brasileños y exdirectivos de la Organización Panamericana de la Salud por el programa Mais Médicos.

Uno de los efectos más visibles de esta presión fue la cancelación del acuerdo de cooperación médica entre Jamaica y Cuba. Jamaica anunció en marzo que no renovaría el convenio, vigente desde 1976, y el 27 de ese mismo mes los 277 profesionales de la brigada cubana regresaron a la isla, poniendo fin a casi cinco décadas de cooperación sanitaria.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana elogió públicamente esa decisión, mientras que Jamaica detalló irregularidades detectadas en el programa, entre ellas la falta de pagos directos a los médicos y la retención de pasaportes.

El programa también ha sido criticado por médicos cubanos y organizaciones independientes, que denuncian condiciones laborales abusivas y control político sobre los cooperantes, señalamientos que contrastan con la narrativa oficial del régimen, que presenta las misiones como un acto de solidaridad desinteresada.

Rodríguez cerró su mensaje con una declaración de principios: «Reiteramos nuestro compromiso de mantener nuestra cooperación médica y apoyar a quienes apuestan por la salud como un derecho para todas las personas».