Periodista independiente Héctor Valdés Cocho: “Esta es una lucha contra una maquinaria perfecta de reprimir. ¡Pónganse pa’ esto!”

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho cuestionó la actitud de muchos de sus compatriotas, algunos que incluso dicen ser sus amigos, y que no mueven un dedo ni alzan sus voces ante la represión que sufren él y otros activistas por la democracia.

"Es muy doloroso arriesgarte día tras día y que llegado el momento en que necesitas el brazo que te ayude a sostenerte, mires a un lado y no esté. En miles de ocasiones he dicho que no se está jugando al premio Oscar, ni para obtener un Goya, o una nominación a la figura más popular, se está luchando por la democratización de un país; y eso es cosa seria", expresó en su muro de Facebook.

Valdés fue detenido el miércoles en la calle cuando acudía a cubrir la sentada pacífica por la liberación del artista Hamlet Lavastida, e incluso logró grabar parte de su conversación con el oficial de la Seguridad del Estado que se lo llevó.

"No escribiré sobre mi arresto porque ya sobran las palabras para calificar tanta represión por el simple hecho de disentir. Este mensaje lo quiero dar solo para quienes supuestamente están para apoyarte en todo momento", comentó, una vez puesto en libertad.

En su texto, el joven advirtió que desde hace mucho tiempo ha notado que en cada ola represiva del régimen muchos exigen la libertad solamente de sus amigos o allegados, mientras otros detenidos son olvidados.

"Todos somos importantes en esta historia que estamos viviendo, todos y cada uno de nosotros; tanto el más reconocido como el menos", afirmó.

El activista lamentó que haya personas presas que ni se mencionan en las redes sociales y han quedado en el olvido.

"¡Eso lo sentí hoy! Yo, que siempre estoy en el lugar cuando hace falta, que me despingan cada vez que a estos hijos de la gran perra les da la gana, que me multan, que me sitian, que me acosan, que me amenazan, que me intentan agredir sexualmente, que hostigan a mi familia y demás etcéteras; lo sentí hoy y en carne propia", dijo.

Según relató, fue muy triste salir de una patrulla policial, con las muñecas marcadas por las esposas y que muchos de sus supuestos amigos ni siquiera hayan compartido un post interesándose por él.

"Duele ver cómo poquísimas personas, para no decir cinco, sean las que estén de post en post recordando que fuiste arrestado. Esta no es la primera vez, por eso hago este llamado de atención. ¡Esto no es la alfombra roja de los Grammy! Esto es una lucha contra una maquinaria perfecta de reprimir. ¡Pónganse pa' esto o mejor no se pongan!", demandó.