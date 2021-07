Dr. Daily Coro: Cuba produce desfibriladores, pero para los cubanos no hay

Varios de los productos que el gigante Biofarma Cuba produce y exporta están en falta hoy en centros de salud de la isla, según declaraciones de la doctora Daily Coro este miércoles en Las mañanas de CiberCuba.

A propósito de las imágenes virales de un cubano siendo reanimado en un centro de aislamiento para pacientes y contactos de casos de coronavirus en Guantánamo, la doctora Coro señaló que estas instalaciones “no tienen las condiciones para tener pacientes ingresados”.

La fisiatra cubana recordó su labor sanitaria en centros similares para enfermos de dengue donde, asegura, “también se complicaban pacientes que no podían ser atendidos allí” y enumeró algunas de las deficiencias en la atención sanitaria.

“No tienen medicamentos, solamente para bajar la fiebre, no tienen oxígeno, no tienen camillas, no tienen traslado” a una instalación de salud con mejores recursos. La doctora hizo referencia al video en cuestión y agregó que “cualquier evento que se presente de una complicación de un paciente, no tienen cómo tratarlo”. También advirtió que “en medicina, un minuto cuenta para la vida”.

“No es lo mismo que una persona fallezca porque no se podría haber hecho más nada, porque se hizo todo y va a fallecer en paz y con dignidad, a que una persona termine sus días en las condiciones que están pasando en Cuba”, dijo Coro y lamentó que la familia tuviera que atravesar por semejante situación.

De acuerdo con el criterio especializado de Coro, “para la reanimación afectiva se necesitan medicamentos, se necesita un soporte ventilatorio” que, apuntó, no solo están ausentes en este tipo de centros, sino que tampoco existen “en muchas instituciones sanitarias del sistema de salud cubano”, agregó.

La doctora dijo haber vivido “situaciones muy fuertes”, en las que “no se le podía dar la atención que llevaba cada paciente” por la falta de recursos y medicamentos. Coro trabajó como médico en Cuba hasta el año 2013 y desde entonces, la situación solo ha empeorado en materia de salud y de manera general.

Lo insólito para ella es que Cuba produce algunos de estos equipos, los exporta y, sin embargo, para los enfermos cubanos no hay disponibilidad cuando los necesitan.

“A mí me chocaba mucho que algunas instituciones de salud no tenían desfibriladores. Cuba produce desfibriladores y los vende, y hay instituciones de emergencia que no los tienen o tienen equipos extremadamente viejos que no se pueden usar”, dijo.

Además de los desfibriladores, imprescindibles para restablecer los signos vitales a pacientes en paro cardiaco, “Cuba produce monitores cardiacos y los centros de salud no tienen ni siquiera chapillas para poner los electrodos. No las hay”, precisó.

Coro puntualizó que “un monitor de pulso en internet cuesta 20 euros” y explicó que son unos equipos portátiles, de bolsillo, que funcionan con batería que permiten medir de forma remota el nivel de oxígeno en sangre del paciente.

Captura del catálogo de productos de Biofarma Cuba

La especialista indicó que el precio de algunos insumos médicos no son costosos, sin embargo, lamentó, “no hay para esta crisis”. Estos equipos médicos están enlistados con los números 54 y 55 en el catálogo de productos del sitio oficial de Biofarma Cuba. La página no precisa el precio de sus equipos y medicamentos ni sus clientes.

Queda por establecer, además, si la venta se realiza independiente o si los productos forman parte del paquete sanitario de exportación de servicios profesionales que en muchos casos incluyen, además del personal de salud, insumos, medicamentos y equipos médicos de facturación nacional.

En marzo el gobierno cubano anunció que el país había producido 4 mil equipos y dispositivos médicos con vistas a la atención a pacientes de Covid-19 que se destinarían a salas de terapia y centros de aislamiento.