Cubanos critican estreno de serie humorística Al habla con los muertos: "Chocante en estos tiempos"

A los cubanos no les cayó nada bien la serie humorística “Al habla con los muertos”, estrenada este miércoles en la noche por la televisión cubana, al considerarla “chocante en estos tiempos”.

Un usuario de Facebook, identificado como Oscar Rivero, médico Maxilofacial, dijo en su perfil “que no es el momento de sacar al aire esta serie” porque “no se puede hacer risa de algo tan serio y triste como la muerte, cuando hoy hay familias que no pueden hacerle a sus muertos ni un funeral”.

Expresó que no es el momento de burlarse de la muerte porque “hoy hay que llorar a los muertos en soledad, pues hay que sepultarnos inmediatamente. Es doloroso que padres y madres no se puedan despedir de sus hijos fallecidos en los pasillos, y hay crematorios que no pueden cremar en un día todos los cuerpos”.

El usuario igual pidió que “la televisión en estos momentos se abstenga de transmitir estos programas, porque es tiempo de llorar con los que lloran. La televisión no puede convertirse en un instrumento para minimizar lo que sucede”.

“Espero que recapaciten y sientan en sus corazones el dolor que estamos sintiendo millones de cubanos”, concluyó el doctor Rivero.

También el usuario, identificado como Sandy Cansino, dijo que “cuando diariamente mueren cubanos, las familias están afectadas, y como hoy que reportaron 26 fallecidos, estrenan un programa llamado "AL HABLA CON LOS MUERTOS". Me parece que esta serie humorística está fuera de lugar en estos tiempos”.

Igual la periodista Martha Gómez Ferral comentó en su muro que no le vio “ninguna gracia al humorístico ‘Al habla con los muertos’. Chocante como mínimo en estos días que vivimos”.

“Pienso que el tacto, la sensibilidad o los sesos de algunas personas también se están haciendo agua con el estrés pandémico”, abundó en los comentarios de su publicación.

El periodista Michel Hernández, especializado en temas culturales, comentó irónicamente en su cuenta de Instagram que estaba “seguro que los cubanos soltarán el bazo de la risa por un programa que, al menos en el primer capítulo, tuvo como escenografía una funeraria. Bien por la empatía y el sentido de oportunidad del ICRT".

Otros usuarios igual dijeron que el programa es “un horror en medio de tantos fallecidos. Poner un programa así, lo único que logró fue sacar lágrimas. No hay amor, ante tanto dolor”.

Incluso, los usuarios no perdonaron con sus críticas a la promoción de la serie en la página en Facebook de Cubaactores (actores y actrices cubanos).

Ante la pregunta: “¿Qué les pareció el estreno hoy de la comedia de situaciones Al habla con los muertos?”, uno de sus seguidores les respondió que era “impropia para el momento que se vive, aparte de que ese tema no es para entretener”.

El usuario señaló lo “difícil que se le está haciendo a los guionistas hacer un programa humorístico que entretenga y despeje la mente de tantas preocupaciones. Últimamente solo se les ocurren pujos y situaciones que no hacen ni sonreír a casi nadie”.



“No me parece que con la situación que hay en el mundo sea un buen momento para estar burlándose y hablando de muertos con la pila de familias que han perdido un ser querido. Me parece muy muy mal. Para el momento que vive nuestro país necesitamos otra cosa. Nada de muertos. Queremos ver cómicos de VERDAD que no tienen trabajo en TV, como Ulices y Antolín”, expresó además.

La serie humorística se transmite por el canal Cubavisión. El tema central es la muerte y responde a una idea original de Amílcar Salatti, quien tuvo a su cargo el guión. Alberto Luberta Martínez es su director y fue producida por Cubavisión y RTV Comercial. Tiene 12 capítulos de 30 minutos y sus protagonistas son los actores Yaremis Pérez y Ray Cruz.