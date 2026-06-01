J.R. Ramirez, el actor cubano que brilla en serie de Amazon Prime «It's Not Like That»

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El actor cubano-estadounidense J.R. Ramirez forma parte del elenco de «It's Not Like That» (No es lo que piensas), el nuevo drama romántico de Amazon Prime Video que se estrenó globalmente el 15 de mayo y ya está disponible para todos los suscriptores de la plataforma.

Ramirez, nacido en Matanzas, Cuba, interpreta a David, un personaje que él mismo describe como complejo: un hombre que estuvo en pareja por mucho tiempo, tiene dos hijos, los ama, pero decidió marcharse en el peor momento posible.

«Es un poquito complicado el hombre, sí, es un poquito complicado. Un hombre que estuvo en una pareja por mucho tiempo, tiene dos hijos, ama a sus hijos, pero no estaba contento y decidió irse en un momento bien difícil», explicó el actor en una entrevista a Telemundo.

La serie, creada por Ian Deitchman y Kristin Robinson, sigue al pastor viudo Malcolm Jeffries —interpretado por Scott Foley— quien lucha por criar a sus hijos tras la muerte de su esposa Jenny, y a Lori Soto —Erinn Hayes—, la mejor amiga de Jenny y madre recién divorciada.

Según la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, «la fe y la amistad los ayudan a sobrellevar el duelo y los altibajos de la vida, pero cuando surge algo más, ellos insisten en que no es lo que piensas, ¿o sí?»

Ramirez habló con entusiasmo sobre el proyecto en Telemundo: «Es un proyecto familiar. Son historias reales, historias honestas, historias donde creo que todo el mundo va a poder identificarse mucho con todos los personajes. No importa si es una hija de nueve años, un abuelo de setenta, hay un poquito para todo el mundo».

El crítico Ruben Peralta Rigaud destacó que Ramirez «aborda su personaje desde una vulnerabilidad contenida, alejándose del típico arquetipo romántico», con una interpretación construida «más desde las contradicciones que desde la seguridad».

El actor emigró de Cuba de bebé con su familia y creció en Tampa, Florida. Su carrera despegó con la serie «Power» (Starz), donde interpretó a Julio Romano en 36 episodios entre 2014 y 2017, y alcanzó mayor visibilidad internacional con «Manifest» (NBC/Netflix), donde dio vida al detective Jared Vasquez.

No es la primera vez que un actor cubano aparece en producciones de Amazon Prime Video. Héctor Noas participó en la serie española «Los Farad» y la actriz Laura Ramos también integró elencos de series para la plataforma, en una tendencia creciente de actores latinos de origen cubano en producciones de alto perfil en Hollywood.

Ramirez también reveló que siempre busca imprimir su sello en cada papel: «He tenido mucha suerte, gracias a Dios, para poder seguir trabajando en esta carrera y cada vez que me dan un personaje siempre trato de darle un toquecito sazón latino».

«It's Not Like That» consta de ocho episodios y fue rodada en Atlanta en junio de 2025. Paralelamente, Ramirez trabaja en su primera película completamente en español, filmada en Santo Domingo bajo la dirección del colombiano Felipe Vargas, de 29 años, un proyecto que el actor califica como «un reto» y del que espera que «va a quedar muy, muy bonita».