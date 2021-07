Mia Khalifa llama "singao" a Diaz-Canel tras saludar a sus seguidores en Twitter

La influencer Mia Khalifa saludó en la mañana de este sábado a todos sus seguidores por el mundo, menos al gobernante Miguel Díaz-Canel, al que llamó “singao”, como se ha popularizado en Cuba a partir de un tema de música urbana cubana.

“Buenos días a todos menos a @DiazCanelB, singao”, dijo la ex actriz de cine porno en su cuenta de Twitter. La publicación, redactada en inglés, mantenía en español el apelativo que popularizaron Aldo el Aldeano y Silvito el Libre en su tema de rap ‘Diazka’.

De manera imprevista, al gobernante cubano le ha salido una “hater” donde menos lo esperaba. Los críticos momentos que está viviendo la isla, sumados a la incapacidad e ineficiente gestión que están haciendo los gobernantes cubanos, está causando indignación entre la población de la isla y la opinión pública mundial.

Sin embargo, de un mundo tan aparentemente lejano de la política, como el de la pornografía, ha salido esta joven libanesa que ahora se dedica a la asistencia legal y contable en Miami, desde que dejara de trabajar en el cine de adultos a inicios del 2015, después de una breve, pero fulgurante carrera.

En apenas 48 horas, la entrada de Khalifa en el universo de las redes sociales de los cubanos ha supuesto una revolución. Los internautas cubanos han celebrado el compromiso, la empatía y la solidaridad de la estrella y la producción de memes se ha disparado.

Este viernes, la libanesa se convirtió en tendencia luego de llamar “basura” al gobernante Miguel Díaz-Canel por lo que consideró un pésimo manejo de la situación epidemiológica en la isla.

“Amigo, eres una basura”, dijo este viernes en Twitter la joven de 28 años, al mismo tiempo que se ofrecía para ayudar a Cuba en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país. “¿Dónde podemos encontrar donaciones organizadas para ayudar a Cuba? Estoy buscando a través del hashtag #SOScuba pero no he tenido suerte”, indicó la ex actriz que se ha vuelto un fenómeno viral entre los cubanos en las redes.

Captura de estado Instagram / Mia Khalifa

La ex estrella del cine porno también ha actualizado sus estados de Instagram con mensajes solidarios y de apoyo a los cubanos que sufren el peor momento de la pandemia de coronavirus en la isla.

"Estas escenas de Cuba me rompen el corazón. Todo lo que veo en ellas es igual al sistema de salud de Líbano, corrupto y en bancarrota. Por favor, si conoce alguna organización o iniciativa legítima para realizar donaciones, comparta la información", indicó Khalifa en sus estados de dicha red social.

Captura de estado Instagram / Mia Khalifa

"Si veo a una sola de las influencers de Miami posteando su 'cafecito' [en español] esta semana en vez de pedir ayuda para Cuba, yo personalmente voy a exponer su BBL's", dijo en sus estados de Instagram con sarcasmo. BBL en TikTok es una abreviatura de 'Brazilian Butt Lift', que es un procedimiento de cirugía plástica para mejorar la apariencia de los glúteos.

Captura de estado Instagram / Mia Khalifa

Las críticas de Khalifa a Díaz-Canel por su gestión de la pandemia de coronavirus en Cuba, se hicieron en Internet en pocas últimas horas. El asunto generó una avalancha de memes de muchos internautas que reaccionaron con humor ante la inédita situación de una actriz del cine para adultos criticando y burlándose del dictador cubano.